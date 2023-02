Los depósitos con 'garantía euro' elevan su rentabilidad y compiten con las letras

Los bancos extranjeros han frenado la reducción de remuneración en su oferta depósitos y comienzan a escalar sus ofertas de nuevo. Una de las últimas ha sido la entidad italiana Facto - BFF Bank -, que ha elevado la remuneración de su imposición a 12 meses hasta el 2,83% TAE, después de que este descendiese del 2,52% al 2,27% a finales de enero. Esta cubierto por el fondo de garantía italiano; con condiciones similares al español.

Las entidades financieras de la Eurozona integran distintos fondos de garantía de depósito que operan dentro de cada país. Por lo tanto, en el caso de Facto, por ejemplo, los ahorros del inversor están cubiertos hasta los 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos de Italia - FITD, por sus siglas en italiano -. En concreto, la protección financiera asegura la cantidad de 100.000 euros por titular y por entidad, y se sostiene con el propio porcentaje de aportación de cada banco; en línea con el sistema nacional.

Dentro del FITD también se sitúan otras inversiones atractivas. Por su parte, Banca Progetto ofrece un 3,00% TAE en su depósito a un año, aunque la cantidad mínima que permite invertir es de 10.000 euros. Mientras que a través de Facto, Banca Sistema y Banca Privata Leasing aceptan cifras desde 5.000 euros, con un 2,80% TAE y un 2,70% TAE, respectivamente.

No son los únicos. El fondo de garantía de depósitos de Portugal asegura el dinero invertido en el depósito de Haitong. Este producto ofrece una remuneración del 2,85% TAE en inversiones que parten desde los 10.000 euros. Por otro lado, otro país vecino con entidades aseguradas similares a España y bajo el paraguas del euro es Francia. A través de Younited Credit se comercializa un depósito remunerado al 2,48% TAE.

Rentabilidad del depósito por 10.000 euros invertidos

Con la nueva oferta lanzada por Facto el inversor conseguiría una rentabilidad de 285 euros brutos al invertir 10.000. Este producto compite con los de las otras entidades italianas: en primer lugar, Banca Progetto, que generaría con su oferta 300 euros brutos; Banca Sistema, que haría ganar al inversor 280 euros brutos; y, Banca Privata Leasing, que crearía unos ingresos de 270 brutos en doce meses.

Por otro lado, los productos de inversión de la portuguesa crearía unos beneficios totales de 285 euros brutos y, Younited Credit - francés-, de 248 brutos.

¿Cómo tributan estos beneficios?

Estos depósitos dentro de la zona euro cuentan con algunas facilidades fiscales. Se ha de tener en cuenta que según dictan las legislaciones italiana y francesa, sus administraciones no realizan ninguna retención a los que no son residentes permanentes del país, por lo que no se aplicarían retenciones a cuenta y habrían de ser declaradas en el IRPF como rendimientos del ahorro en la declaración del ejercicio en el que se cobren los intereses.