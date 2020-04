Cómo ahorrar desde casa: los depósitos online que han subido sus rentabilidad

Durante estos días de confinamiento ha llegado para muchos el momento de reflexionar sobre finanzas, ahorros y perspectivas a medio plazo. Lo más común es pensar en cuentas corrientes, que devuelvan un porcentaje de los recibos o pagos, o invertir el dinero en cuentas de ahorros. Pero, ¿existen otras alternativas? Sí, y están ofreciendo más rentabilidad que otros productos en el mercado: los depósitos online.

Estos depósitos online se caracterizan por su contratación 100% digital, es decir, no es necesario acudir a ninguna oficina física para dar de alta este servicio; solamente se necesita rellenar el formulario, firmar el contrato y hacer la transferencia de los ahorros para empezar a sacar partido de ellos. Y al igual que con los depósitos tradicionales, hay que mantener el dinero en la entidad durante los meses que se hayan contratado, un plazo que varía entre pocos meses hasta los 10 años.

Según destacan desde Rankia, “si somos personas adversas al riesgo y preferimos una rentabilidad no muy elevada, pero segura, los depósitos son la mejor opción. Desde hace ya varios años, las entidades tradicionales no están ofreciendo remuneración en los depósitos, pero eso no quiere decir que no haya productos que la estén dando. Los depósitos online están ofreciendo rentabilidades superiores al 1% TAE y son una buena opción para los ahorradores tradicionales. Además, con la situación actual de Estado de alarma, esta opción cobra una especial relevancia porque son varias las entidades que han subido los tipos en las últimas semanas, como es el caso de Wizink”

Rentabilidades superiores al 1%

En España, la rentabilidad media de los depósitos tradicionales a 12 meses se sitúa por debajo del 0,12% TAE, lo que hace que este tipo de productos financieros pase desapercibido en el mercado. En Europa la situación cambia, aunque tampoco existen grandes porcentajes de retorno de la inversión, situándose en torno al 1% TAE.

Algunos depósitos online, por su parte, están ofreciendo ahora mismo rentabilidades superiores al 1%. Es el caso del depósito online Facto a 12 meses, que ahora mismo está ofreciendo un 1.306%TAE o el depósito online Wizink a 36 meses, con un 1.30% TAE. Todos ellos con una inversión mínima inicial de 5.000.

También son interesantes los depósitos Raisin, la fintech con la que “puedes contratar los depósitos más rentables de Europa” según Rankia. En esta plataforma, que hace de intermediaria entre ahorradores españoles y entidades financieras de toda la unión europea, puedes encontrar depósitos con un plazo desde 3 meses hasta los 120 meses. Dependiendo del plazo de permanencia, podrás disfrutar de unos intereses mayores cuanto mayor sea el plazo o viceversa.

Pero antes de decidirse por un tipo de depósito u otro, lo que sí debe tener claro el ahorrador son sus objetivos: por una parte, obtener la mayor rentabilidad posible en el menor plazo y por otra, dejar el dinero apartado durante el máximo tiempo posible a la vez que se recibe algo de rentabilidad. Para ayudar en la elección del depósito que mejor se adapte a las necesidades de cada tipo de ahorrador, desde Rankia han desarrollado un asistente independiente, gratuito y sin compromiso, con el que poder encontrar el mejor depósito para sus ahorros.