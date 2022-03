En 45 días España no podrá alimentar al ganado y la opción son los transgénicos

La invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha obligado al cierre de fronteras, restricciones comerciales y duras sanciones económicas y financieras a los gobiernos ruso y bielorruso, está provocando una situación crítica en la mayoría de los mercados, abocados a interrupciones de suministros, desabastecimiento y a subidas históricas del precio de productos básicos. El aumento del precio del gas -un 70% en un solo día- o de la electricidad, que alcanza récords históricos, y el cierre de Ucrania, el 'granero de Europa', que ha paralizado todas sus producciones a causa del conflicto, serán determinantes en las alzas de precios en productos como la carne, el transporte, los abonos y la mayoría de los alimentos, procesados y no procesados, y que la inflación llegue a máximos.

La falta de maíz, fundamental para alimentar al ganado y animales de granja, ya es una realidad. Su demanda y la escasa oferta por la guerra en Ucrania, país que lleva 13 días siendo bombardeado por Rusia, ha hecho que su precio aumente un 52% en solo seis meses, según los datos de la Bolsa de Chicago. Si el conflicto continúa, España podría tener que afrontar una situación crítica en apenas un mes y medio, debido a la dependencia de Ucrania, segundo suministrador tras Brasil de este producto. José Manuel Roche, secretario de Relaciones Internacionales de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), avanza a La Información los problemas en el sector agrícola y ganadero que puede generar esta situación, pero también adelanta algunas soluciones ante la suspensión del suministro.

"En este momento, ni un solo barco con cereal navega por el Mar Negro con destino a nuestro país, una circunstancia que hará que en cinco o seis semanas España se quede sin la mayor parte del pienso que hasta ahora se utilizaba para alimentar el ganado", asegura Roche. Apunta que el mercado de cereales esta globalizado y es especialmente especulador y que las empresas intermediarias tienen 'retenidas' grandes cantidades de este producto, lo que sin duda disparará el precio en el breve plazo.

UPA aboga por convertir Europa en área autónoma en materia de producción de piensos y recuerda los daños económicos del veto ruso a nuestras exportaciones

Como opción, ante una situación de extrema urgencia, el representante de los agricultores y ganaderos ha planteado al Ministerio de Agricultura un plan que permita comprar grano a Brasil, Estados Unidos y Argentina, grandes productores ajenos a regulaciones europeas sobre transgénicos, fitosanitarios o abonos. UPA también ha pedido a la Comisión Europea que articule un plan de contingencia agroalimentaria, que frene una subida aún mayor de los costes de producción. No solo la falta de cereales elevará los precios, también la restricción de gas, clave para la producción de abonos, contribuirá al alza. Como ejemplo, Roche señala que el precio del gasóleo para un tractor prácticamente se ha duplicado, pasando de 55 céntimos a 106, y que la tonelada de abono casi se ha triplicado, pasando de 380 euros a 900. Mientras, el precio del grano en las lonjas ha subido el 27% desde el inicio del conflicto.

España es hoy por hoy el principal destino de las exportaciones de maíz ucraniano, clave en la alimentación animal, y "debe articularse un plan para evitar un potencial desabastecimiento, frenar la escalada de los piensos y convertir a Europa en área autónoma en materia de producción de piensos", aseguraba Roche hace unos días antes de reunirse con el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, y recuerda los terribles daños económicos que supuso el veto ruso a nuestras exportaciones tras el penúltimo episodio de este conflicto con Ucrania.

Por su parte, desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) también se ha alertado de los posibles problemas de abastecimiento de cereales para alimentar el ganado y del aumento de costes que puede producirse en este sector debido al conflicto bélico en Ucrania, y todo agravado por la sequía y los altos costes energéticos. El secretario general de Asaja en Granada, Manuel del Pino, ha destacado que tras el impacto en las cotizaciones de las materias primas destinadas a la alimentación animal por la paralización de sus ventas, ante la invasión de Ucrania, la Comisión Europea estudia ya la posibilidad de intervenir los mercados agrarios y reforzar la soberanía alimentaria.

La restricción energética afectará menos a España que a otros países, pero acabará más perjudicada por el impacto sobre los precios y los tipos de interés

Mientras, Enrique Feás, investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor asociado en la IE University y la IE School of Global and Public Affairs, destaca a La Información que España no es uno de los grandes países industriales y, por tanto, no presenta una elevada exposición a Rusia en términos de dependencia energética y de materias como paladio, titanio o neón. Sin embargo, señala que pese a que nuestro país no sufrirá como otros estas restricciones, sí estará afectada en mucha mayor medida por los efectos de carácter financiero, derivados del impacto sobre precios y tipos de interés. "En España no hay grandes cadenas de valor", pero se acabará pagando por los productos electrónicos ya elaborados con los sobrecostes.

También destacaba en un reciente artículo que en cuanto a los bienes agroalimentarios, la dependencia española tiene importancia microeconómica, pero no macroeconómica. España importa de Ucrania anualmente una media de 2,7 millones de toneladas de maíz, el 22% de las importaciones españolas. También compra 233.000 de toneladas de torta de girasol, que suponen el 68% de las importaciones que España realiza de este producto, así como aproximadamente 500.000 de toneladas de aceite de girasol. "Sin embargo, importamos muchos menos fertilizantes de Rusia que otros países europeos", señala Feás.