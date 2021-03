Descuentos fiscales de hasta 9.000 euros en la Renta por reformar tu casa.

Existen algunas reducciones, como haber cambiado de empresa, realizar inversiones o tener hijo, que pueden permitir al contribuyente ahorrar hasta 6.000 euros en la Renta.

Además de las ventajas mencionadas también tendrán descuentos fiscales los asociados a las reformas en las viviendas como, por ejemplo, cambiar el sistema de calefacción, incluir una rampa y protecciones frente al ruido o la contaminación.

Todo ello es importante tenerlo en cuenta para la campaña de la declaración de la renta de este año. En especial cuando nos ayuda a desgravar los gastos y que el borrador resulte más favorable.

Aunque el gasto inicial pueda suponer una gran inversión, más tarde es posible ahorrar con estas rehabilitaciones si conocemos los beneficios fiscales asociados. Aunque hay que tener en cuenta que no todas las obras son deducibles.

Bases y limitaciones

Estas reducciones se aplican sobre el IRPF cuando se rehabilita la vivienda habitual del contribuyente. La base máxima es de 9.040 euros anuales, pero no es posible incluir los gastos derivados de obras de conservación y reparación o mejora de la vivienda en este importe.

Por tanto, Hacienda solo acepta las reformas que hayan sido calificadas como actuación protegida para favorecer el acceso a la vivienda. También serán válidas las destinadas a la reconstrucción de la casa, siempre que el coste global no exceda el límite del 25% del precio de adquisición.

De hecho, el propio IVA que se aplica al coste de la obra puede ser un importe deducible. Al no ser fijo, dependiendo que quien lo solicite, podría aplicarse el 21% o el reducido del 10%. El segundo caso está reservado a personas físicas, que no hayan realizado reformas en dos años anteriores y que el material usado no suponga el 40% del coste total.

Otras ayudas

Gracias al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que fomenta el alquiler y las rehabilitaciones, existen descuentos para los inquilinos habituales del hogar. Estas prestaciones se destinan a la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad, incluido en el entorno urbano.

Por otro lado, también se valoran las obras de conservación, seguridad y accesibilidad a las viviendas. Estas renovaciones obtienen una ayuda del 40% de la inversión y que puede aumentar hasta el 75% si los ingresos de la unidad familiar son inferiores a tres veces el IPREM.

Es imprescindible que los solicitantes sean propietarios de una vivienda unifamiliar o los edificios en los que el 50% constituya domicilio habitual, un 70% de uso residencial y preferencia las viviendas anteriores al año 1996.

Para atenerse al descuento por mejora de la sostenibilidad, se exigirá una reducción de la demanda energética global de calefacción y refrigeración del 35% en las zonas climáticas D y E, el 25% en la C y el 20% en la A y B.

Estas prestaciones tiene un límite de 12.000 euros para la mejora de la eficiencia y de 3.000 a 8.000 euros en accesibilidad. Pueden tener incrementos cuando los inquilinos sean personas con alguna discapacidad o menores de 35 años, quienes obtendrán un 25% más cuando residan en municipios con menos de 5.000 habitantes.

Por otro lado, también existen deducciones en este aspecto según la comunidad autónoma. En Canarias son del 10% mientras que en Galicia se establece en un 5% cuando están dedicadas al ahorro energético.