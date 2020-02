Todos los descuentos que existen para jubilados: gafas, audífonos, ocio, moda...

Los trabajadores que están próximos a cumplir 65 años y 10 meses, la edad legal de jubilación este 2020, comienzan a pensar qué van a hacer a partir de ese momento. El retiro profesional supone un cambio importante, ya que los trabajadores pasan de trabajar y apenas disponer tiempo libre, a poder organizar su horario según deseen. Para poder disfrutar al máximo de esa nueva vida los jubilados pueden aprovechar los descuentos o productos y servicios gratuitos que ofrecen muchas entidades.

Las administraciones, tanto públicas como privadas, incluyen en muchas ocasiones promociones o tarifas especiales destinadas a los mayores de 65 años. Más allá de las ayudas que reciben para poder llegar a fin de mes, como el bono social eléctrico o las ayudas al alquiler, también existen otras para disfrutar más del día a día. Los viajes que ofrece el Imserso son una de las actividades más conocidas y demandadas que ofrecen descuentos, pero existen muchos más que se pueden disfrutar de manera cotidiana, a continuación los repasamos.

[Te interesa leer: ¿Puedo tener pensión si soy amo o ama de casa? Así se reciben más de 300 euros]

Cultura y ocio

Uno de los sectores que más beneficios ofrecen a los mayores de 65 años es el de la cultura y ocio. Los jubilados pueden acceder de manera gratuita o con descuentos a muchos museos. Las exposiciones del Reina Sofía, Museo Sorolla, Museo Nacional de Arte de Cataluña o el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona son gratuitas para este sector de la población. Otros como el Museo Picasso, el del Prado o el Thyssen-Bornemisza, cobran por la entrada pero tienen tarifas reducidas para los más mayores.

El cine y el teatro es otra de las actividades de ocio de las que pueden disfrutar. Muchos cines tienen establecido el martes, siempre que no sea festivo, como Día del Jubilado y cuentan con tarifas reducidas, de entre 3 y 5 euros, para quienes acrediten tener más de 65 años. En el caso de los teatros no hay un día concreto rebajado pero sí ofrecen promociones especiales para estos grupos. Eso sí, las ofertas varían según cada teatro.

En relación a la cultura, los jubilados también pueden disfrutar de actividades culturales potenciadas desde sus ayuntamientos o de descuentos en librerías.

Salud y bienestar

La edad de los jubilados puede ir en su contra, ya que empiezan a aparecer los primeros 'achaques'. Para conseguir disfrutar sin que suponga un gran desembolso existen descuentos en la compra de productos para la salud, entre otros gafas o audífonos. Al respecto, algunos bancos ofrecen tarjetas que incluyen descuentos en este tipo de productos. Por ejemplo, CaixaBank incluye en el grupo FamilySenior a los mayores de 60 años con una pensión domiciliada, estos disfrutan de descuentos que oscilan entre un 20% y un 50% en la venta de productos relacionados con la óptica y la audición.

Otro de los servicios vinculados con el bienestar y la salud de los jubilados son los centros de medicina deportiva, rehabilitación o fisioterapia, para los que algunas administraciones públicas, entre otras el Ayuntamiento de Madrid, ofrecen descuentos. Por otra parte, para tener una buena salud es importante mantener la forma física. Andar, nadar o practicar bicicleta son algunas de las recomendaciones de los expertos con el objetivo de mantener una rutina activa. En ese sentido los gimnasios a menudo ofrecen tarifas especiales.

Respecto a la salud una de las cuestiones clave es la alimentación. El supermercado Carrefour cuenta con descuentos exclusivos para los mayores de 65 años, siempre que tengan Tarjeta del Plan 65+, que compren productos frescos. En concreto, el supermercado descuenta el IVA de los productos de carnicería, pescadería, panadería, pastelería, fruta y verdura, charcutería, quesos y huevos o platos cocinados.

Moda y belleza

Los productos de moda y belleza, aunque no son de primera necesidad para los jubilados, también cuentan con descuentos en ciertas marcas. En concreto, el Ayuntamiento de Madrid, a través de su tarjeta madridmayor.es, ofrece descuentos de entre un 5 y un 10% para diferentes tiendas como mercerías, boutiques o centros de belleza.

Para disfrutar de todos los descuentos anteriores será necesario acreditar ser jubilado o mayor de 65 años. Pero además muchas administraciones exigen un carnet. Es importante saber que no existe un único carnet de jubilado, sino que existen varios según las comunidades y regiones, e incluso las entidades privadas pueden exigir uno propio. No obstante, si existe un único documento público que acredita la condición de pensionista, no solo de jubilado, en caso de que cualquier entidad desee verificarlo.