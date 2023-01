Renfe, Metro y autobús: los descuentos del transporte en 2023 por comunidades

Viajar en transporte público en 2023 será la opción más económica para ir a trabajar, visitar a la familia o hacer viaje por España. El descuento de 20 céntimos por litro de la gasolina dejó de estar vigente el 1 de enero, pero el Gobierno aprobó un paquete de ayudas para promover una rebaja de al menos el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano e interurbano.

"Las nuevas subvenciones están vinculadas a que las Comunidades Autónomas y las entidades locales se comprometan a implantar y complementar los descuentos para que, como mínimo, se reduzca a la mitad el precio de los servicios de transporte terrestre de su competencia para los viajeros habituales", se detalla en la regulación incluida en el Real Decreto ley aprobado en Consejo de Ministros. Para llegar a este 50%, el Gobierno costeará un 30%, mientras que el otro 20% deberán financiarlo las administraciones autonómicas y locales. Son los siguientes:

Renfe. Descuentos del 50 y el 100%

Los nuevos títulos se podrán solicitar a través de la app de Cercanías Renfe y, en el caso de los abonos de Media Distancia, en la web de Renfe y por los canales habituales.

Abonos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, gratuitos en 2023 en toda España. Los usuarios deberán adquirir un título para cada cuatrimestre natural del año (30 de abril, 30 de agosto y 31 de diciembre), abonar una fianza y realizar al menos 16 viajes durante la vigencia de cada abono. Ademas, en el caso de Media Distancia, Renfe anulará el abono gratuito a los usuarios que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a viajar en el tren. A los servicios ya incluidos en 2022, se añaden los trayectos entre Madrid y Salamanca y entre A Coruña y Ourense, y el AVE entre Murcia y Alicante.

Avant, descuento del 50%: se extienden las tarifas reducidas en los trenes de media distancia a alta velocidad en todos los títulos (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45) durante todo 2023. Las rutas Avant al 50% para usuarios recurrentes son las siguientes:

Sevilla-Córdoba-Málaga (con parada en Puente Genil y Antequera).

Sevilla-Córdoba-Granada (con parada en Loja).

Málaga-Granada.

Figueres-Girona-Barcelona.

Lleida-Barcelona.

Madrid-Medina del Campo AV.

Valladolid-Segovia-Madrid.

Madrid-Ciudad Real-Puertollano.

Madrid-Toledo.

Albacete-Cuenca-Madrid-Toledo.

Cuenca-Madrid.

Utiel-Requena-Valencia.

Madrid-Palencia.

Madrid-Zamora.

León-Valladolid.

Burgos-Madrid.

León-Palencia.

Burgos-Valladolid.

Ourense-Zamora.

Palencia-Valladolid.

Huesca-Zaragoza.

León-Segovia.

Segovia-Zamora.

Palencia-Segovia.

Medina del Campo-Zamora.

A Gudiña-Puebla Sanabria.

Zamora-Puebla Sanabria.

Puebla Sanabria-Ourense.

A Gudiña-Zamora.

Puebla Sanabria-Medina.

Medina-A Gudiña.

Metro

Los descuentos en Metro a nivel general son del 50%, pero hay excepciones. Aplican a las siguientes ciudades.

Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga y Granada: descuentos del 50%:

descuentos del 50%: ​Mallorca: gratuito todo el año para los residentes que sean usuarios habituales del servicio.

todo el año para los residentes que sean usuarios habituales del servicio. Madrid: 50% del 1 de enero al 31 de enero y del 60% desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de 2023. Además, un 30% en los billetes de 10 viajes y Tarjeta Azul. Estos serán los precios de los abonos dependiendo de las zonas.

Autobús y tranvía

El resto del transporte terrestre, como los autobuses de línea, urbanos o tranvía, también mantendrán los descuentos en 2023. Son los siguientes, por comunidades.