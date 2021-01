Los despidos se concentran en los fijos y la indemnización roza los 17.000 euros

El Ministerio de Trabajo ha publicado una interesante estadística -hasta ahora inédita- sobre el volumen de despidos que se producen en España cada año y los costes que asumen las empresas por ellos. En un momento en el que el Gobierno planea abrir el debate en la mesa de diálogo social sobre la revisión de la causalidad del despido y su eventual endurecimiento -en el marco las futuras reformas laborales que se van a plantear a Bruselas- los datos recopilados de los últimos años arrojan algo de luz sobre este asunto: al contrario de lo que aseguran los sindicatos, la mayoría de los despidos no se producen entre trabajadores temporales, sino que se concentran en los contratos indefinidos, y la indemnización media, en el caso de los que son a fijos a tiempo completo, roza nada menos que los 17.000 euros.

El departamento que dirige Yolanda Díaz ha difundido unas estadísticas hasta ahora desconocidas, en las que recopila datos desde 2015 hasta 2018. Para la estimación tanto del número de despidos como de su coste para las empresas, los técnicos tienen en cuenta las extinciones de contratos laborales por iniciativa de los empresarios (despidos disciplinarios, por causas objetivas de la empresa o del trabajador y despidos colectivos fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) así como las cantidades indemnizadas, exentas de tributación, que constan en las declaraciones de la renta (IRPF) registradas en la Agencia Tributaria y en las Haciendas Forales de Navarra y País Vasco, junto con la cantidad pagada directamente por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Pues bien, las últimas cifras disponibles, de 2018, muestran que las empresas ejecutaron ese año 426.664 despidos, que afectaron a 421.327 trabajadores. El balance se ha reducido considerablemente desde el año 2015, cuando se produjeron 455.265 despidos para un total de 449.317 trabajadores (la referencia se mantiene en 1,01 despidos por trabajador a lo largo del cuatrienio). Las empresas implicadas en los despidos descendieron desde 2015 (209.090 compañías) hasta 2018 (198.521 firmas), si bien en esta primera fase del proyecto estadístico no se incluye el detalle de las empresas, con datos como por ejemplo el tamaño por plantilla, pero "está previsto que en futuras publicaciones se complete esta información", indica Trabajo.

Mientras este miércoles el secretario general de CCOO, Unai Sordo, aseguraba en rueda de prensa que "los trabajadores despedidos suelen tener contratos de corta duración", los datos oficiales del Ministerio demuestran lo contrario: del total de los 426.664 despidos producidos en 2018, el 60% se produjeron en contratos indefinidos, entre tiempo completo (194.630) y tiempo parcial (59.662); mientras se registraron 95.325 extinciones de contratos temporales a tiempo completo, 54.783 de temporales a tiempo parcial y 7.314 de fijos discontinuos. Hay que matizar, no obstante, que la estadística no refleja la práctica habitual de muchas empresas que abusan de las altas y bajas de contratos temporales, sin que consten como despidos, un modus operandi al que el Gobierno quiere poner coto con una tasa específica.

En este sentido, y ante la apertura de la mesa de negociación con el Ejecutivo para abordar la futura contrarreforma laboral y ahondar en asuntos como la revisión del despido, Sordo avanzaba que para el sindicato no es suficiente con penalizar a las empresas que abusan de la contratación temporal con un incremento de las cotizaciones sociales, ni tampoco con encarecer las indemnizaciones, porque "la experiencia ha demostrado que eso no resuelve el problema". A su juicio, hay que "tocar varias piezas a la vez" para que las empresas no recurran al despido como principal vía de ajuste, buscando fórmulas de "flexibilidad pactada" y reforzando el control de la causalidad, esencialmente en los despidos colectivos, para acabar con la "barra libre".

Pero, ¿cuánto cuesta a una empresa despedir a un trabajador? Depende, principalmente, del tipo de contrato. De media, según los datos de Trabajo, el desembolso de la indemnización asciende a 9.306,4 euros, pero la cifra escala hasta los 16.977 euros cuando se trata de contratos indefinidos a tiempo completo. A partir de ese nivel, en el que los trabajadores acumulan, por norma general, carreras laborales más largas y mejores salarios, el coste se reduce considerablemente, hasta los 3.375,7 euros en el caso de los indefinidos a tiempo parcial. Para los fijos discontinuos, la cantidad se eleva a 4.815 euros, mientras los temporales a tiempo completo perciben una indemnización media de 1.131,5 euros y los eventuales a tiempo parcial, los más precarios, cobran apenas 474 euros cuando son despedidos.

51.186 euros en la banca

La desigualdad es notable y se percibe también de manera acusada en la indemnización por actividad económica, siendo precisamente los sectores que más despiden los que pagan indemnizaciones más bajas, como la hostelería o la construcción. No es lo mismo, en la práctica, ser despedido en el sector financiero y de seguros, donde las indemnizaciones medias se disparan hasta los 51.186 euros, o en actividades de suministro de energía, donde se pagan 30.701,3 euros de media, que en hostelería, donde se abonan 2.472,2 euros por despido, o en agricultura, con 2.751,6 euros. Es evidente que los costes del despido están directamente relacionados con los salarios que se cobran en cada sector y con la estabilidad en los puestos de trabajo que predomina en cada uno de ellos.

Factores como la edad, el sexo o la nacionalidad también influyen considerablemente en la indemnización por despido. Así, los jóvenes, que cuentan con escasa experiencia profesional, cortas carreras laborales y salarios más bajos, generalmente con contratos eventuales, salen peor parados. Por ejemplo, un trabajador de entre 25 y 29 años es indemnizado de media con 2.013,9 euros, o uno con una edad comprendida entre los 20 y los 24 percibe 785,2 euros. La diferencia es importante respecto a las cohortes más maduras, con un coste por despido de 11.841,3 euros para trabajadores de entre 45 y 49 años o de 14.290,9 euros entre los 50 y los 54. A partir de ese momento, la antigüedad es clave en las indemnizaciones de los más veteranos, con hasta 24.346,5 euros en los despidos de mayores de 60 años.

Respecto al sexo, el mayor número de despidos se produce entre los hombres, pero son ellas las que cobran indemnizaciones más bajas cuando las echan las empresas. Aquí influyen los factores socioeconómicos habituales que merman las carreras profesionales de las mujeres y el resultado es que en el momento de ser despedidas perciben de media 7.851,7 euros, frente a los 10.419,4 euros que les pagan a los hombres. Y también afecta considerablemente la nacionalidad, pues los españoles son despedidos con una indemnización media de 9.940,1 euros, frente a los 3.258,6 que cobran los extranjeros.

Son solo algunos de los datos de la amplia estadística que ha publicado el Ministerio de Trabajo y que constituye un buen punto de partida para los agentes sociales a la hora de abordar la reforma del despido. Aunque ese asunto está a la cola de los deberes de la mesa de negociación, puesto que primero deben resolverse temas urgentes como la prórroga de los ERTE o la regulación de los riders, una vez se abra el melón de la derogación de parte de la reforma laboral del PP se tratará también la normativa de los despidos. El Gobierno, por ahora, no ha formalizado su intención de encarecerlos, pues lo que consta en el acuerdo de coalición es una revisión de sus causas y un refuerzo del papel de la Inspección en el control de los despidos colectivos.