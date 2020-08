¿Qué es el destope de las pensiones y cómo puede afectar a los jubilados?

La sostenibilidad del sistema de pensiones español es incierta, especialmente para los próximos años. Los expertos coinciden en señalar la necesidad de cambios pero no se ponen de acuerdo en cuáles aplicar. Entre las distintas medidas planteadas se encuentra el destope de las pensiones. La propuesta implica eliminar el límite máximo de las bases de cotización, de manera que cada trabajador cotice por los ingresos reales que obtiene.

En la actualidad todos los trabajadores tienen la obligación de cotizar a la Seguridad Social. Las cuotas que se deben pagar se calculan aplicando a la base de cotización el porcentaje que corresponde a cada contingencia. Hay que destacar que estas aportaciones no solo repercuten en la pensión de jubilación, sino que determinan otras prestaciones públicas. Pero no todos los trabajadores pagan por igual sino que dependerá de su base de cotización, la remuneración mensual bruta que cada trabajador recibe tanto en metálico como en especie con carácter mensual.

Sin embargo, entre las salarios más altos y entre los más bajos el importe es el mismo porque existe un límite máximo y mínimo. La primera, que coincide para todos los regímenes, está fijada en 4.070,10 euros al mes, mientras que la segunda son 1.108 euros al mes en el caso de los asalariados y 944,4 euros para los trabajadores por cuenta propia. En el caso de los autónomos pueden elegir la base por la que cotizar.

En la actualidad, una vez alcanzado el límite máximo, pese a que el salario se incremente por encima de él, las aportaciones a la Seguridad Social serán las mismas, pero una vez aplicado el destope de las pensiones estas rentas más elevadas serán las más afectadas. A partir de esta medida cuanto mayor sea el salario, mayores serán las aportaciones, en este caso ya sin tope máximo.

Estos trabajadores serán los más afectados, pero sobre todo sus empresas. En concreto, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena la empresa es la responsable de abonar el 23,6% de la base, que corresponde a las contingencias comunes, mientras que el trabajador abona un 4,7% por ese mismo concepto. En total se paga el 28,3%. Los autónomos, que deben asumir el pago de sus cotizaciones, se verían afectados si hubiesen elegido la base máxima de cotización y sus ingresos fuesen superiores al tope.

El objetivo principal para aplicar esta medida es obtener mayores ingresos y que estos se puedan destinar a gasto social. No obstante, la subida se obtendría a partir de un mayor coste salarial repercutido especialmente sobre los empresarios, razón por la que las organizaciones empresariales han mostrado su desacuerdo con la medida.

Las pensiones están limitadas por el tope máximo

Por otra parte, pese a que la finalidad es incrementar la partida presupuestaria del gasto social, incluidas las pensiones, la medida no implica 'per se' un aumento de la prestación que vayan a percibir los jubilados. El incremento de la base de cotización repercute en un aumento de la base reguladora que se emplea en el cálculo de la pensión, pero la norma incluye una pensión máxima. Es decir, además del destope de las cotizaciones habría que revisar la pensión máxima contributiva para que los grupos que incrementasen su cotización pudiesen verlo repercutido en su pensión.

En la actualidad, la pensión máxima está fijada en 2.683,34 euros al mes, un importe que únicamente se podrá incrementar en dos supuestos: complemento de maternidad y jubilación demorada. En caso de que la pensión sea superior a la máxima y la trabajadora tenga derecho al complemento de maternidad, se podrá aplicar el 50% del complemento al que se tiene derecho sobre la cuantía máxima. Por su parte, si un trabajador opta por la jubilación más tarde de la edad legal, al aplicar el porcentaje adicional no se podrá superar la pensión máxima. No obstante, el beneficiario tendrá derecho a percibir anualmente una cantidad cuyo importe se obtendrá aplicando al importe de dicho límite vigente en cada momento el porcentaje adicional no utilizado para determinar la cuantía de la pensión.