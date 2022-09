Díaz abre la puerta a topar el precio de los alimentos básicos como con el gas. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha puesto sobre la mesa ala opción de llegar a un acuerdo con la gran distribución y los consumidores para topar los precios de los alimentos básicos. En una entrevista concedida a 'eldiario.es' recogida por 'Europa Press', la titular de Trabajo ha apostado por seguir el modelo establecido en materia energética, similar al gas, en productos como el pan, la leche, los huevos o la fruta.

"No hay nada que tensione más la vida de la gente que no poder hacer la cesta de la compra, y esto está pasando en nuestro país", asegura la vicepresidenta del Gobierno, que culpa a los "márgenes empresariales" de parte de la subida de precios. En este sentido, ha señalado que "alguien" se está enriqueciendo por el camino y está utilizando la guerra. "Los oligopolios de nuestro país no solo están en el sector bancario o en el energético, tenemos cinco grandes distribuidoras de alimentación que concentran el 50%", ha apuntado la vicepresidenta segunda, quien ha informado de que el Ejecutivo aún no se ha reunido con estas grandes distribuidoras, pero ha asegurado que lo hará.

En un escenario de escalada de precios prolongada, Díaz ha señalado que los "salarios son víctimas de la inflación, no son los causantes de ella". En este punto, la vicepresidenta segunda ha reiterado que los sindicatos "tienen razón" en cuanto a sus reivindicaciones salariales y están defendiendo el interés general. "Cuando la patronal española tiene razón, se la he dado. Y cuando los sindicatos tienen buenas ideas, también se la doy", se ha defendido. Ha reiterado así a los agentes sociales que vuelvan a la mesa de negociación. "La patronal española tiene que estar a la altura: tiene que revalorizar los salarios. Se han registrado en julio tan solo 450 convenios colectivos, lo que indica es que se está bloqueando la negociación de esos convenios y esto es malo para nuestro país", ha lamentado.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una entrevista publicada este domingo por Europa Press, descartó imponer un impuesto al sector de la distribución, pero le pidió responsabilidad para que el alza de los precios sea "lo más limitada posible", al tiempo que consideró que fijar un precio mínimo en bienes y productos de alimentación esenciales no es posible legalmente, ni tampoco "deseable".

Sobre la posibilidad de un gravamen a la distribución, tal y como ha reclamado su socio de gobierno Unidas Podemos, Planas afirmó que los impuestos aplicados al sector financiero y energético "están llenos de lógica", si bien no es el caso de la distribución. "No creo que sea el caso, en estos momentos, de la distribución, al menos hasta ahora, quiero decir que todos los elementos de la cadena, incluida la distribución, se han comportado de forma correcta. Espero lo haga en un inmediato futuro también", señaló el ministro de Agricultura.