Moncloa convoca in extremis la mesa de diálogo para la prórroga de los ERTE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que convocará para el próximo día 16 a los agentes sociales con el fin de empezar a discutir la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que finalizan el próximo 30 de septiembre. "A mí no me gusta nada que vayamos al límite, pero siempre vamos al límite", ha apuntado la ministra ante la escasa distancia que existe entre el inicio de las negociaciones y la fecha de expiración de los actuales ERTE.

"Va a haber prórroga para aquellos sectores y trabajadores que lo necesiten, y vamos a convocar la mesa el próximo 16 de septiembre", ha dicho en declaraciones a TVE, donde no ha adelantado si se propondrán modificaciones al esquema vigente. "Vamos a trabajarlo con todos los datos que tenemos, siendo conscientes de que a día de hoy tenemos apenas 260.000 trabajadores en ERTE y una parte pequeña continua a tiempo completo", ha afirmado.

Respecto a la subida del salario mínimo (SMI) para lo que queda de 2021, la vicepresidenta ha reafirmado la intención del Gobierno de hacerlo "de manera inmediata" y ha insistido en que va a buscar el acuerdo "del mayor número de interlocutores sociales posible". "Sigo priorizando el acuerdo a las cantidades", ha asegurado Díaz, que ha rehusado hablar de una cifra y ha dicho que sigue haciendo gestiones telefónicas tras una mesa de diálogo fallida, en la que la patronal se negó a firmar subida alguna.