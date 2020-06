Díaz aplaza la prórroga de los ERTE y seguirá negociando con agentes sociales

La reunión de la comisión tripartita para pactar las condiciones de la prórroga de los ERTE más allá del 30 de junio ha terminado sin acuerdo, pero con la intención de seguir negociando, después de que el Ministerio de Trabajo se haya comprometido a no llevar mañana la medida al Consejo de Ministros. Fuentes del diálogo social explican que no hay fecha de momento para una nueva reunión y que el Gobierno se ha comprometido a modificar el documento presentado a patronal y sindicatos para tratar de recoger los puntos de acuerdo que han surgido en el encuentro de este lunes.

El planteamiento del Gobierno pasa por extender hasta el 30 de septiembre las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social a las empresas que mantengan a sus trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), pero disminuyendo las ayudas progresivamente durante los meses de julio, agosto y septiembre, y primando la reincorporación de trabajadores a la actividad.

"No se ha cerrado una posición conjunta. Vamos a continuar negociando a lo largo de esta semana, tenemos la garantía del Gobierno de que mañana no va al Consejo de Ministros", ha dicho el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en declaraciones remitidas a los medios tras la reunión. Otras fuentes del diálogo social, sin embargo, han expresado la idea de que el Gobierno apenas se ha movido de su planteamiento y de que no parece que haya mucho margen para que mejore su propuesta en lo que a la reducción de las cotizaciones sociales se refiere.

En el documento analizado este lunes, al que ha tenido acceso EFE, se propone que para los trabajadores que se reincorporen con reducción de jornada la exención alcance el 60% de la aportación empresarial en julio, el 50% en agosto y el 40% en septiembre para las empresas con menos de 50 empleados. Para las que tengan 50 o más trabajadores, las exenciones bajan al 35% en julio, al 25% en agosto y al 15% en septiembre.

En el caso de que los trabajadores sigan en suspenso las exenciones disminuyen al 35% de la aportación empresarial en julio, al 2 % en agosto y al 15% en septiembre para empresas de menos de 50 trabajadores. A partir de 50 empleados, la suspensión solo se exonera un 20% en julio, un 10% en agosto y un 5% en septiembre.

Para los trabajadores afectados por un ERTE se mantienen las condiciones extraordinarias de la prestación por desempleo hasta el 30 de septiembre. El documento añade que no podrán efectuarse horas extraordinarias ni concertarse nuevas contrataciones si hay alguna persona afectada por ERTE en la empresa.