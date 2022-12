Díaz cuestiona la capacidad de la rebaja del IVA para paliar la crisis inflacionista

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sostenido este miércoles que la rebajada del IVA de los alimentos de primera necesidad "no es la medida que creen que puede funcionar" haciendo referencia al lado de Unidas Podemos de la coalición del Ejecutivo. Al ser preguntada por el paralelismo de la medida con la propuesta del Partido Popular, Díaz ha defendido que la prioridad para este sector del Consejo de Ministros era controlar y prohibir que se pudiesen extender los márgenes empresariales, algo que defiende se ha garantizado en el texto al someterlo al control de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La titular de la cartera de Trabajo, ha enfatizado que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo demandaba una bajada generalizada de este impuesto y ha sostenido que es algo muy diferente a lo finalmente aprobado en el tercer decreto para hacer frente a la crisis generada por la guerra de Ucrania. El Gobierno ha apostado por eliminar el IVA de un pequeño listado de productos alimentarios, que hasta ahora tenía una tasa impositiva del 4% y limitar el margen de beneficios de las grandes distribuidoras con el fin de evitar que esta reducción no se vea traducida en el precio al alcance de los consumidores.

Sin embargo, no se ha mostrado conforme con la fórmula aprobada en el real decreto. Este ha sido producto de una intensa negociación entre ambos socios de Gobierno que se ultimó a altas horas de la noche en la jornada previa a su aprobación en el Consejo de Ministros. Según ha destacado Díaz, fue una suerte de tira y afloja en la que el sector socialista se vio obligado a aceptar la congelación de los alquileres durante seis meses más y el lado morado dio su aprobación a optar por la reducción del tributo aplicado a los alimentos básicos.

"Es una negociación de la que formamos parte dos espacios diferentes. Pienso lo mismo que hace dos meses y hace tres días", ha mantenido Díaz al ser preguntada por su cambio de parecer respecto a la propuesta de los 'populares'. No obstante, no ha querido especificar por qué el Ejecutivo no ha entrado a valorar la ampliación del listado de alimentos que dejan fuera a productos básicos para muchos hogares como la pasta, la carne o el pescado. Algo que ha demandado el líder del Partido Popular en las últimas horas, tras hacerse público el cómputo de nuevas medidas para dar respuesta a la situación económica.

Díaz también ha destacado que el papel de la CNMC va a ser clave para vigilar que la medida llegue al bolsillo de los españoles, ya que la voluntad unívoca de la totalidad del Ejecutivo era que las grandes distribuidoras no pudiesen ampliar los márgenes empresariales sacando provecho de esta medida, ha asegurado. Tal como refleja el texto del decreto, el organismo regulador pondrá en marcha un sistema de seguimiento de la evolución de los precios, sin perjuicio de que pueda llevar a cabo las actuaciones que le corresponda en el marco de sus competencias.

En la rueda de prensa, convocada para realizar una evaluación de los efectos de la reforma laboral en el mercado de trabajo, Díaz ha puesto en valor la reducción de la temporalidad y el hito de que uno de cada dos contratos haya pasado a ser indefinido en el último año. Además, ha resaltado que se ha batido un récord con casi 9,5 millones de mujeres ocupadas y el trabajo que queda por hacer en materia juvenil, donde se ha reducido notablemente la temporalidad, pero queda mucho por hacer, de acuerdo con las instrucciones de Europa, por lo que lanzará un nuevo plan de empleo juvenil dotado con 3.500 millones de euros.