Díaz presiona para mejorar las ayudas a las hipotecas y blindar la cesta del súper 

Yolanda Díaz ha dado un paso más para negociar a través de una comisión entre Unidas Podemos y el PSOE, la actuación sobre los precios de la cesta de la compra y el encarecimiento de las hipotecas como "medidas de urgencia". "Desde nuestra posición, sigo diciendo que hay que actuar en la cesta de la compra y también en las hipotecas", ha señalado Díaz en una rueda de prensa que recoge Europa Press.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha recordado que desde la vuelta del verano ha insistido en que el encarecimiento de la cesta de la compra a causa de la inflación imposibilita que muchas familias españolas puedan llevar una alimentación sana, según adelantó La Información. Díaz ha señalado que cuando el Gobierno actúa, como en el caso de la energía, los precios se controlan, pero cuando no lo hace, como con la alimentación, los precios se encarecen un 15,4%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Para una familia que gane 1.000 euros al mes, el incremento en términos de IPC del 15,4% es misión imposible. Por tanto, sí, vamos a negociar la cesta de la compra", ha asegurado. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo también ha adelantado que las propuestas que llevarán a la negociación se alejarán de las que hacen "desde la derecha económica y el PP", como la bajada del IVA, ya que "no son eficaces".

"Para una familia que gane 1.000 euros al mes, el incremento en términos de IPC del 15,4% es misión imposible"

"No va de eso", ha indicado Díaz, antes de citar los informes del Banco de España que muestran "una traslación directísima de los beneficios de las empresas a las grandes distribuidoras de la alimentación". Díaz ha recalcado que las medidas genéricas sobre la cesta de la compra "no valen" y "no ayudan", y ha añadido que también se debe proteger a los productores del país, que se están viendo igualmente perjudicados.

La otra medida que llevará Díaz a la negociación con el PSOE será la congelación de las cuotas de las hipotecas, con carácter retroactivo, desde la subida del Euríbor. "Es misión imposible para muchas familias españolas ser capaz de asumir a día de hoy el incremento que supone el Euríbor en su hipoteca", ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que se ha referido a subidas del 45% en esas cuotas.

El Consejo de Ministros aprobó en noviembre las medidas acordadas entre el Ministerio de Asuntos Económicos y el sector bancario para aliviar la carga hipotecaria de más de un millón de familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida del Euríbor, un tercio de los hogares que tienen hipotecas a tipo variable. Los dos Códigos de Buenas Prácticas aprobados serán de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras, que estarán obligadas a cumplirlos una vez suscritos. Díaz manifestó entonces que ese acuerdo suponía "un pequeño paso", aunque era "sustancialmente mejorable".

A la espera del informe del SMI

El Ministerio de Trabajo y Economía Social deberá convocar en unas semanas a los agentes sociales para negociar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023. Díaz constituyó hace unos meses el Comité de Expertos que debían elaborar los nuevos cálculos para el establecimiento del SMI para actualizarlos con el salario medio español de 2022.

La ministra ha admitido este miércoles que todavía no ha recibido el informe y ha garantizado que los expertos "están culminando sus tareas". "Tenían el cometido de realizar el informe para noviembre. Ya invadimos diciembre, pero estoy a resultas de que me lo hagan llegar", ha informado. El compromiso del Gobierno es fijar el SMI de 2023 en el 60% del salario medio español.