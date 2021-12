Díaz presiona con el plazo en la reforma laboral pese al margen que ofrece la UE

La reforma laboral se encuentra ya en la "pista de salida" para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de tomar las uvas. Así lo ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en referencia al plazo pactado con Bruselas para la aprobación de esta norma clave para la recepción de un nuevo tramo de 12.000 millones de los fondos europeos de recuperación. De este modo, la responsable del área laboral del Ejecutivo intenta presionar a los agentes sociales para que acerquen posturas y lleguen a un acuerdo antes del 31 de diciembre, a pesar de que la Comisión Europea estaría dispuesta a flexibilizar esos plazos y llevar el deadline más allá de fin de año para dar algo más de margen al diálogo social en aras de conseguir una reforma consensuada con la patronal y los sindicatos que resulte estable y duradera en el tiempo.

Cierto es que en el contrato rubricado por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aparece como referencia el cuarto trimestre de 2021 para la puesta en marcha de algunas de las modificaciones legislativas más relevantes en materia laboral, como son la simplificación del menú de contratos, el nuevo mecanismo de flexibilidad interna para las empresas en crisis o la modernización de la negociación colectiva. Pero fuentes al tanto del mood bruselense aseguran que ese no es un plazo impuesto por la Comisión, sino acordado por iniciativa del Gobierno español, y que las autoridades comunitarias estarían dispuestas incluso a flexibilizarlo, aunque eso implicase un retraso en el desembolso de los fondos correspondientes a esta reforma.

Es decir, Bruselas no está exigiendo que las reformas se aprueben en una fecha concreta, sino que los hitos comprometidos estén cumplidos en el momento que el Estado español solicite el pago, con la única limitación de un máximo de dos solicitudes de fondos anuales. En este sentido, ya el pasado mes de octubre una delegación de la Comisión se trasladó a Madrid para examinar in situ el estado de las negociaciones sobre la reforma laboral y mantuvo sendas reuniones con la patronal y los sindicatos en las que les transmitieron tanto la importancia de que la reforma sea pactada en el diálogo social como su predisposición a modular los plazos, según revelan fuentes conocedoras de lo que se habló en esos encuentros. Si bien ese retraso conllevaría un aplazamiento de los fondos al que el Gobierno, inicialmente, no estaría dispuesto para no perjudicar la recuperación.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, desde donde se pilotan los contactos con Bruselas en estrecha colaboración con Moncloa, mantienen que su objetivo en estos momentos pasa por cumplir con los plazos establecidos en el Plan de Recuperación. Si bien otras fuentes aseguran que, en el caso de que se mantuviera el desacuerdo en la mesa entre las organizaciones sindicales y patronales a finales de año, la vicepresidenta Nadia Calviño también estaría dispuesta a aprovechar esa 'manga ancha' que ofrece la Comisión. En este sentido, las fuentes consultadas ubican las "prisas" gubernamentales más bien en el flanco morado de la coalición, en concreto, en Yolanda Díaz, quien "tiene que cumplir su objetivo de derogar parte de la reforma laboral del PP antes de que acabe el año para reforzar su posición de cara al lanzamiento de su propio proyecto político".

A medida que se va acercando la fecha tope y las posturas en la mesa se mantienen alejadas, va creciendo la presión. Recientemente, el Gobierno le ha dado un vuelco a su propuesta para incorporar algunos de los planteamientos defendidos por la CEOE en materia de temporalidad e intentar atraer a los empresarios al acuerdo. Este movimiento ha generado una gran indignación en las organizaciones sindicales, que llegados a este punto temen que las cesiones del Ejecutivo a la patronal acaben por devaluar el contenido de una norma que ya se ha suavizado considerablemente respecto a lo que se planteaba en los borradores iniciales. "Lo ideal es que la reforma sea pactada, pero para que el acuerdo sea tripartito no pueden tirarse por tierra los contenidos", reclama un dirigente sindical involucrado en las negociaciones desde que se abrieron a principios de año.

Presión y tensión en la mesa de diálogo social por los plazos auto-impuestos por el Gobierno. A pesar de que la patronal y los sindicatos llevan meses negociando (las conversaciones se retomaron en marzo de 2021, pero con anterioridad ya se había abordado un paquete sobre negociación colectiva), todavía no han conseguido ponerse de acuerdo en prácticamente ninguno de los puntos de la reforma. Especialmente tras la irrupción del equipo de Calviño en la mesa a principios de noviembre y particularmente después de que la CEOE presentase su primera propuesta formal hace apenas unos días, los tira y afloja entre los equipos negociadores son constantes. Tanto que el calendario ha obligado al Ejecutivo a triplicar las reuniones semanales, pero el consenso sigue lejos pese al ritmo frenético de la mesa.

El Gobierno -dentro y fuera del mismo- está inmerso en un complejo juego de equilibrios para intentar dar con la clave que conjugue las aspiraciones de organizaciones patronales y sindicales y siga la estela de la reforma laboral pactada con Bruselas. "Se van acercando algunas posturas, que vienen a suponer avances, y seguimos trabajando con la vista puesta en un acuerdo final por el que todas las partes apostamos", afirman desde el flanco sindical. Aunque en la patronal enfrían sensiblemente este optimismo, desde la organización empresarial sí admiten que las posturas están más cerca que antes en algunos puntos y dan la bienvenida a la introducción de algunas de sus demandas en los borradores. Con todo, insisten en que todavía persisten los escollos y evitan aventurarse sobre un eventual acuerdo.

Para el Gobierno es importante -que no obligatorio- que la reforma laboral cuente con un amplio consenso social, porque así lo recomienda la Comisión Europea bajo la filosofía de que las reformas pactadas son más estables en el tiempo. Sin embargo, desde el Ejecutivo insisten en que la CEOE no puede tener derecho de veto en esta negociación y en que es necesario cumplir con los plazos pactados con Bruselas. Y ello a pesar de que la Comisión estaría dispuesta a dar más margen para que el Gobierno pueda cumplir el hito con garantías antes de solicitar el nuevo tramo de 12.000 millones, algo perfectamente viable, teniendo en cuenta que aunque España es el país más avanzado en el despliegue del Plan de Recuperación, los datos más recientes de ejecución presupuestaria revelan que de los más de 24.200 millones de euros presupuestados para 2021 procedentes de subvenciones europeas, a finales de agosto solo se había gastado el 0,46% (104 millones).