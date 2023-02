Díaz reclama a la CEOE que vuelva a sentarse a negociar subidas salariales. 

Nuevo llamamiento a la CEOE. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho este martes un nuevo llamamiento a la CEOE para que se siente a negociar con los sindicatos un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC) con subidas salariales.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que se ha dado luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), Díaz ha pedido a los agentes sociales, patronal y sindicatos, que vuelvan a negociar este acuerdo que sirve de marco e indicación para la negociación colectiva, especialmente en el tema salarial.

"El Gobierno ha cumplido (...) ahora los agentes sociales tienen que estar a la altura", ha subrayado Díaz. Díaz ha hecho esta petición de forma expresa a la CEOE a la que ha instado a que se siente a negociar porque "es necesario subir los salarios en convenio colectivo".

"Esta crisis no la están causando los salarios", ha incidido Díaz. Las negociaciones para el AENC entre patronal y sindicatos encallaron en mayo pasado con las cláusulas de salvaguarda, que permiten recuperar pérdidas de poder adquisitivo en función de la inflación, como principal escollo. La patronal se opone a estos mecanismos, mientras que los sindicatos reclamaban su recuperación.

Garamendi denuncia que son "injustamente tratados"

Por su parte, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha reivindicado este martes la independencia y el papel de los empresarios para garantizar el estado del bienestar en España y ha denunciado que el colectivo, que se ha descolgado del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), está siendo "injustamente tratado".

Garamendi ha participado hoy en Málaga en un encuentro organizado por el Grupo Joly, y que recoge Efe, donde ha dicho que el empresariado trabaja siempre "en positivo" y es el que crea la riqueza de un país y el empleo, lo que a su vez permite que la ciudadanía pague sus impuestos. "Y no vamos a renunciar nunca a ello, aunque se diga que estamos en contra del estado del bienestar. Estamos a favor de ello y somos los artífices de que esto funcione", ha subrayado Garamendi.

Sin aludir explícitamente a la negociación del SMI, Garamendi ha lamentado que "inmediatamente te llamen villano" cuando consideras que un acuerdo no es bueno. "Siempre vamos a reivindicar que somos independientes, que trabajamos con sentido de Estado y que siempre vamos a tener lealtad institucional. No me van a encontrar insultando a nadie porque creo que la base de la democracia es también el respeto a las instituciones, a la Constitución y al orden establecido", ha manifestado.

"Siempre vamos a reivindicar que somos independientes, que trabajamos con sentido de Estado y que siempre vamos a tener lealtad institucional"

El líder de la patronal española ha reconocido que lo que más le preocupa actualmente es "la estabilidad política y social" y ha defendido que la CEOE está "para sumar, no para dividir". Ha asegurado, en este sentido, que "todas las políticas que vayan en sentido de radicalizar la sociedad no so buenas". "Defendemos la Constitución del 78 y vamos a seguir trabajando en esa línea, y para eso queremos diálogo, seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad en la norma", ha apuntado. Y ha añadido que no cree que las cosas en España se estén haciendo hoy en día "de la mejor manera".