Funcionario rico, funcionario pobre: los 5.000 euros que alejan Madrid de Vitoria

"No sé si soy un privilegiado. Considero que el sueldo que recibo es justo y creo que estoy bien pagado. ¿Que en otras partes del Estado los maestros cobran menos que aquí? Lo sé y a ellos habría que subirles el salario para que se igualaran a nosotros. Sería lo justo. En Sevilla o Madrid se enseña a los niños igual que en Vitoria o Bilbao". E.L. es maestro de primaria en un colegio público de Vitoria. Entre sus colegas de toda España, los vascos son los docentes mejor pagados.

Este maestro vitoriano, de 38 años y con plaza fija ganada por oposición, que da clases de Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Euskera, 18 horas lectivas a la semana, que incluyen alguna guardia, reconoce que "en números redondos gano 35.000 euros brutos al año, 14 pagas de 2.500 euros más o menos".

Como veremos más adelante, casi 5.400 euros más que otro maestro de primaria que ejerce su docencia en otra Comunidad. Por ejemplo, en Madrid, donde se supone que también hay un nivel de vida por encima de la media nacional. Aquí mismo se comprueba que, si tomamos como referencia el sueldo, entre los 2,57 millones de funcionarios que hay en España en todas las instituciones públicas, los hay de primera, de segunda... Y hasta de tercera.

La subida del 2% para los funcionarios acordada en el Consejo de Ministros del pasado 21 de enero por el gobierno de Sánchez e Iglesias (bien es cierto que en cumplimiento de un acuerdo alcanzado en su día por Rajoy y Montoro con los sindicatos) ha sacado a la palestra y ha puesto de actualidad el sueldo de los empleados públicos... Y las enormes diferencias que existen en el sueldo que se llevan al bolsillo estos, según la Comunidad en las que residan. En su día, el sindicato mayoritario de la función pública, CSIF, hizo una tabla sobre las diferencias entre los funcionarios de la Administración General del Estado y de las diferentes Comunidades Autónomas y la conclusión era clara: existen diferencias terribles, de hasta 13.500 euros, entre funcionarios que realizan el mismo trabajo, según la región en la que desarrollen su actividad. Algo constatado con la actualización de los números de aquel informe, que ha hecho esta semana La Información.

Según estos datos, los empleados públicos del País Vasco son los mejor pagados de España. Uno del subgrupo A1 de nivel 28 se embolsa con la subida del 2% hasta 63.651,53 euros anuales, y uno del subgrupo C2 y nivel 18 tiene un sueldo de de 25.691,62 euros al año. Por el contrario, justo en el último lugar de la clasificación, están los funcionarios gallegos. En la Comunidad gobernada por el PP y Núñez Feijoo, un empleado público del subgrupo A1, cobra 39.777,98 euros con el alza salarial, mientras que el C2 obtiene 19.340,97 euros. Entre medias, el resto de comunidades.

Utilizando las mismas dos categorías, los sueldos en Madrid van de 47.786,40 a 21.8956,36 euros; en Cataluña los del grupo A1 nivel 28 cobran 62. 874,84 y los del C2 nivel 18, se quedan en 21.091,60. Mientras, en Andalucía los sueldos van desde los 48.179,56 a los 22.878,48 euros anuales. Los datos pues, son concluyentes.

Ahora comparemos dos casos reales. El de dos maestros de primaria. Uno madrileño y el otro vasco. Y las diferencias, haberlas, haylas. Ya hemos expuesto los números del maestro de Vitoria. Vamos con el madrileño. A. L., con 35 años, tiene plaza fija de docente en un colegio público de San Sebastián de los Reyes, a 20 kilómetros de la capital. Da clases de Lengua y Literatura y de Inglés, también en quinto de primaria, a niños y niñas de 10 y 11 años. Tiene que cumplir 20 horas lectivas semanales, dos más que su colega vasco y, "aunque siempre es complicado hablar de dinero, cobro poco más de 2.100 euros brutos al mes, 2.12o en concreto. En 14 pagas". 29.680 euros brutos al año. Exactamente, 5.320 euros menos que lo que se mete al bolsillo E.L. en Vitoria, 350 kilómetros al norte.

Salarios de funcionarios por CCAA

"Es claramente discriminatorio. En Madrid hemos vivido los recortes en la educación y en la sanidad en su máxima expresión en los tiempos de la crisis y ahí nos hemos quedado. Yo no me meto en lo que cobren lo maestros en otros sitios, se lo merecen, porque considero que los profesores tiene que estar siempre bien pagado, pero ¿por qué tengo que cobrar yo 5.000 euros menos que otro maestro, que hace lo mismo que yo? Sea en el País Vasco, en Cataluña o en Baleares. Creo que es una discriminación".

A diferencia del maestro vasco, A.L. se siente "mal pagado" y aboga, "como con la guardia civil y la policía nacional y los cuerpos policiales autonómicos", por "la equiparación salarial de todos los docentes de España. Y por extensión de todos los empleados públicos, sean de la región que sean". Así, "dejaría de haber maestros de primera y de segunda. En definitiva, españoles de segunda y de primera". A.L. además, añade algo: "Yo, que tengo plaza fija, no puedo trasladarme, por ejemplo al País Vasco, a Cataluña o a Galicia, porque no sé euskera, catalán o gallego", me he quedado "en el inglés", dice con ironía.

Pero hay más casos: "Me llamo B.E.H. y trabajo como auxiliar de enfermería (Grupo C2) en el Hospital Universitario de La Paz", en Madrid. "Tanto yo como mis compañeras nos sentimos discriminadas con respecto a auxiliares de enfermería de otras Comunidades Autónomas, donde se pagan las noches muy por encima de lo que lo hace la Comunidad de Madrid". Y B.E.H. pone ejemplos: "Cada noche que hago en día laborable la cobro a 26,55 euros (2,65 euros la hora), mientras que si son sábados o vísperas de festivos son a 37,13 euros la noche. En domingos y festivos nos pagan a 40,67 euros la noche, 4,06 la hora. Como se ve, la cosa no varía demasiado".

Sin embargo, denuncia, "hay Comunidades que hasta triplican el precio de la hora trabajada en guardias, sean laborables o festivos, con respecto a Madrid. Creo que nuestros políticos deberían de ponerse manos a la obra para poner fin a esta injusticia, que es extensible a otras categorías y centros". "Queremos", termina, "que la Comunidad de Madrid iguale cuanto antes los salarios de sus profesionales de la Sanidad con los de otras Comunidades Autónomas".

Los datos demuestran que los empleados públicos gallegos son, con diferencia, los peor pagados de España. Así, la enfermera del SERGAS (Servicio Gallego de Salud), Belén Villares, denuncia que las retribuciones de funcionarios de su categoría han sufrido una "disminución del 24%" desde el año 2011 a la actualidad. "Creo que después de haber superado la crisis económica, ya es hora de que se nos reponga lo perdido, tanto en el sueldo como en complementos, y nos equiparen al resto de los profesionales de enfermería de otras CCAA", termina.