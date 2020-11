Cuentas bancarias, ahorros... ¿hasta qué punto peligra mi dinero en una crisis? 

La crisis económica derivada del Covid–19 es imparable. En abril, solo un mes después de que empezase el confinamiento 189 grandes empresas se vieron abocadas a cerrar, pasando de las 4.960 en febrero a las 4.771 en abril. Y los autónomos y pequeñas empresas no han tenido un mejor recorrido. De hecho, para ellos todavía no ha pasado lo peor. Con las nuevas restricciones cientos de negocios, entre ellos el hostelero, se verán abocados a cerrar en las próximas semanas y puede que no puedan volver.

Las familias no lo están pasando mejor. En octubre el paro subió en 49.558 personas hasta los 3,82 millones, una cifra que se ve amortiguada por los 599.350 trabajadores que permanecen todavía en un ERTE. ¿Pero qué hay del sector financiero? Toda la banca se encuentra en la primera parte de la tabla del Ibex 35, el selectivo de la bolsa española, por nivel de pérdidas. Destaca Sabadell con una reducción de su valor del 74,02% desde enero, Santander con una bajada del 52,32% y BBVA que también pierde más de un 50%. Ante esta situación, ¿están los ahorros de las familias españolas protegidos?

Con la crisis financiera del 2008 el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se marcaron un objetivo: proteger el patrimonio financiero de los ciudadanos. Con ese fin se creó en 2011 el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC) que protege hasta un límite de 100.000 euros por titular y entidad los ahorros acumulados en depósitos y cuentas bancarias en caso de que una entidad quiebre o tenga problemas que le impidan hacer frente a sus pagos y obligaciones.

Es decir, si nuestra entidad tuviese problemas, siempre y cuando tuviésemos menos de 100.000 euros en ella, en principio, nuestro dinero estaría a salvo. Pero si tuviésemos más de 100.000 euros, la cantidad que sobrepase esa cifra no estaría protegida. Por ello, si se cuenta con más capital lo más aconsejable es dividirlo entre diferentes entidades. Así, en el caso de que nuestra entidad quebrase, la garantía sobre esos 100.000 euros la tendríamos por escrito, aunque la realidad es que de producirse podríamos tener problemas. Cuando Santander rescató a Popular, Luis María Linde, anterior gobernador del Banco de España, reconoció que si no se hubiese producido ”es muy dudoso que el Fondo de Garantía hubiese tenido fondos suficientes” para la situación que se habría generado.

Fondos y planes de pensiones



En cuanto al dinero en fondos y planes de pensiones, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito no lo cubriría, pero la realidad es que no resultaría necesario porque en ambos casos existe una separación entre la entidad que gestiona el fondo de inversión o el plan de pensiones y la entidad depositaria. Es decir, en caso de quiebra de la entidad depositaria nuestro dinero no perdería valor y la gestora solo debería cambiar de entidad.

Ahora bien, ¿qué ocurre si quiebra la gestora? El dinero tampoco peligraría pero la actuación sería diferente. En este caso debería intervenir la CNMV para traspasar los fondos a otra gestora. Ya ocurrió en 2015, cuando tras la intervención de Banco Madrid, la Comisión nombró a Renta 4 como gestora provisional de los fondos del banco.

Seguros de ahorro



Otra opción de ahorro – inversión son los seguros de ahorro, entre los que se encuentran los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS), los Planes de Previsión Asegurados (PPA), los Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (SIALP) o los 'Unit Linked'. En estos casos el dinero está protegido por un fondo administrado por el Consorcio de Compensación de Seguros que opera como fondo de garantía en caso de liquidación de entidades aseguradoras.

Si la aseguradora quiebra, el Consorcio protege a todos los clientes asumiendo el pago de las deudas. Desde su puesta en marcha, los clientes que se han visto envueltos en una situación así han recuperado de media 83 euros de cada 100 que tenían en la entidad; La parte positiva es que más de una cuarta parte ha podido recuperar todo su dinero.

Empresas de servicios de inversión



Si inviertes tu dinero a través de empresas de servicios de inversión, como sociedades o agencias de valores, y esta quiebra podrás recuperar hasta 100.000 euros por titular gracias al fondo de garantía de inversiones (Fogain). En todo caso, antes de seleccionar un producto de ahorro o inversión, debemos entender bien los riesgos y siempre que podamos orientarlo a largo plazo, ya que el riesgo se diluye con el paso del tiempo. Además siempre debemos hacerlo con entidades reguladas, ya que de lo contrario nuestro dinero no estará protegido en caso de quiebra.