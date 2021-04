El dinero que no te devolverá el banco si te roban o duplican la tarjeta

Los robos y duplicados de tarjetas de crédito o débito están al orden del día. Esto es así por que los ladrones de datos perfeccionan cada vez más sus técnicas para clonar tarjetas y quedarse con el dinero de los clientes bancarios.

Ante situaciones de este estilo, lo primero que debe hacer el propietario de la tarjeta al enterarse es bloquearla. En estos casos, cada segundo cuenta, y por ello se recomienda bloquear la tarjeta de la forma más rápida que permita el banco, ya sea por teléfono o a través de la app de la entidad.

Acto seguido se debe presentar la denuncia ante la Policía, la Guardia Civil o un Juzgado. Asimismo, se debe reclamar la cantidad robada al banco, una opción a la que el cliente bancario tiene derecho, y cuya devolución en la cuenta debería producirse al día siguiente de la reclamación. Sin embargo, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), señalan que este proceso suele tardar varios días.

Además, lo que la mayoría de clientes bancarios no sabe es que el banco no siempre devuelve la totalidad del dinero. Existen excepciones que dependen del tipo de fraude y del momento en el que el cliente avisa al banco.

El dinero que devuelve el banco por robo de tarjeta

La Directiva (UR) 2015/2366 del Parlamento Europeo determina que en caso de que se produzca una operación de pago no autorizada por robo de la tarjeta u otros medios de pago, el banco deberá devolver al cliente todo el dinero, salvo que se el pago no autorizado se produjese antes de ser notificado al banco. En este caso, el cliente perderá 50 euros del total del dinero robado. El banco no le devolverá esa cuantía de la cantidad total estafada.

Por otro lado, si el cliente afectado hace la notificación antes de que el ladrón o ladrones hagan uso del dinero, la entidad bancaria le devolverá el dinero íntegro que gasten más tarde.

El dinero que devuelve el banco por duplicado de tarjeta

La misma directiva del Parlamento Europeo establece condiciones diferentes en caso de duplicado de tarjeta. En esta situación, el afectado no puede tener "conocimiento del extravío, robo o la sustracción del instrumento de pago", por lo que siempre recibirá el importe íntegro que se le estafó.

Casos en los que el banco no devuelve el dinero

Si la entidad bancaria sospecha que el presunto pago no autorizado es consecuencia de una conducta fraudulenta del cliente bancario, el banco podrá llevar a cabo una investigación para dirimir si debe devolver el importe al cliente. Si finalmente se destapa el fraude o una conducta negligente, no habrá devolución del dinero.

Se consideran conductas negligentes, por ejemplo, dejar la tarjeta a otra persona, tener apuntado el pin de la tarjeta cuando se produjo el robo o contárselo a otra persona que haya podido usarlo en su beneficio.