Cuánto dinero tiene Cristina Pedroche: así son los negocios en los que invierte

Siete años después, Cristina Pedroche lo consiguió. Y es que la pasada Nochevieja se produjo un hecho histórico, al menos en sentido televisivo, después de que Antena 3 fuese la cadena más vista durante las Campanadas, con 7,5 millones de espectadores (37,9%), por encima, incluso de La 1 de TVE que registró 4,7 millones (23,9%). Es, de hecho, la primera vez que una cadena privada adelanta a la pública en este sentido. Y sí, una vez más, el vestido de Pedroche volvió a captar buena parte de los focos la noche del 31, algo que viene siendo habitual desde los últimos siete años.

Fue en 2014 cuando la presentadora madrileña firmó un contrato con Atresmedia que le ha servido para estar al frente de las Campanadas desde entonces. El primer año lo haría desde La Sexta; los siguientes a través de Antena 3, cuya audiencia no ha dejado de crecer en las últimas nocheviejas. Desde los 2,2 millones de 2015 hasta los 7,5 de este año. Los datos hablan por sí solos: Cristina Pedroche es uno de los rostros más potentes de Atresmedia. Y el grupo es bien consciente de ello.

Es colaboradora desde 2013 en 'Zapeando', el programa de media tarde de La Sexta, y presentadora de 'Love Island: España' el reality de Neox y Atresplayer. Ha pasado como invitada y colaboradora en 'Boom', 'El desafío', 'Mask Signer', 'Pasapalabra', 'El Hormiguero', 'Tu cara me suena' y un largo etcétera. Además, presentó en 2017 'Tú sí que sí' y 'Dentro de...'. Pero eso no es todo: también ha participado en dos películas dirigidas por Santiago Segura ('Sin rodeos' y 'A todo tren. Destino Asturias') y en algunos capítulos de series como 'El secreto de Puente Viejo', 'La que se avecina' o 'Aida'.

Inmobiliario y restaurantes

No es de extrañar la abultada cuenta corriente que tiene Cristina Pedroche, gracias a todos los trabajos que desempeña en la pequeña pantalla... y gracias a los contratos publicitarios. De hecho, solo por las Campanadas se embolsa alrededor de 60.000 euros. Un dinero que además gestiona eficazmente a través de sus inversiones. La mayoría de ellas destinadas a los restaurantes del chef (y su marido) Dabiz Muñoz, con quien comparte además su faceta más empresarial. Hace escasos meses, la propia Pedroche confirmaba la apertura de un restaurante nuevo en Emiratos Árabes y otro en Barcelona.

De hecho, durante su visita al programa de 'El Hormiguero' justo antes de Navidad, la presentadora tuvo su momento para 'hablar de negocios' y para explicar la decisión de Dabiz Muñoz de anunciar la subida de precio de DiverXo. Ahí confesó que cuando ambos se conocieron, ella le dijo a él que "no podía tener el mejor restaurante del mundo y no tener dinero". Pedroche intentó hacer entender al premiado chef -que, confesaba, ha "tardado tiempo en entenderlo"- que "las empresas son entidades únicas y tienen que vivir por sí solas, no vale que otras más pequeñas que están alrededor te vayan ayudando. El dinero no se pasa". Porque Diverxo "a día de hoy pierde mucho dinero, mucho dinero, cantidades ingentes. Con ese dinero te puedes comprar una casa con lo que se pierde al año".

Además, según detalla la revista Semana, Pedroche también gestiona su dinero a través de inversiones inmobiliarias. Desde un piso de 70 metros cuadrados en el barrio de Embajadoras, a otra propiedad en el barrio de Legazpi y otra en Coslada.