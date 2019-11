Dónde guardar el dinero fuera del banco: así se ahorran y ganan hasta 200.000 €

Se hace casi de manera instantánea. Utilizar la tarjeta de crédito, domiciliar pagos, recibos, recibir la nómina…al final, de forma casi instintiva utilizamos el banco como principal opción para depositar nuestro dinero. Las cuentas bancarias y los depósitos son el producto más utilizado para guardar los ahorros. Sin embargo, hay quienes, o bien no confían en las entidades bancarias para guardar su dinero, o son conscientes de que en el actual contexto de tipos de interés sus ahorros perderán valor con la inflación.

Para todos aquellos que se muestran reacios con lo que les ofrecen los bancos existen algunas opciones para mantener los ahorros a buen recaudo. Mucho mejores, incluso, que dejar el dinero “debajo del colchón” o escondido por casa, algo que no está exento de riesgos.

La inflación, la mayor amenaza para los ahorros



Supongamos que en los últimos meses hemos conseguido ahorrar unos 5.000 euros. Esa cantidad la estamos generando al destinar al ahorro unos 300 euros mensuales. Sin embargo, como “no confiamos en los bancos” preferimos dejar el dinero en casa, bien guardado. Esta decisión, con la que podemos pensar que estamos protegiendo nuestro patrimonio, más bien nos puede estar perjudicando. En primer lugar, porque estamos expuestos a sufrir robos, ya que en el momento en el que nuestra vivienda quede desprotegida y esté a la vista de cualquier intruso podrá acabar en tragedia para nuestro bolsillo.

Además, aunque guardar dinero “debajo del colchón” no es ilegal ante Hacienda, hay que tener cuidado si no queremos que el fisco nos persiga por no saber gestionar nuestros ahorros de manera adecuada. Es decir, si decidimos mantener el dinero en casa y, más tarde, queremos volver a depositarlo en nuestra entidad bancaria, es posible que tengamos que pagar impuestos si Hacienda lo considera una ganancia patrimonial no justificada. Esto pasará, sobre todo, cuando realicemos ingresos en metálico en nuestra cuenta corriente si estos sobrepasan los 3.000 euros, sin importar si esos ingresos se han hecho de una vez o en diferentes ocasiones. Del mismo modo, el fisco también nos pisará los talones cuando se trate de ingresos con billetes de 500 euros, al igual que con cualquier otro movimiento que nuestro banco considere sospechoso.

¿Cuáles son los mejores fondos de tu banco?:

Pero además de los riesgos que corre el dinero guardado en casa por estar expuesto a robos o a las explicaciones que nos pida Hacienda, también existe un riesgo mayor, que no se ve, pero que perjudica a nuestro bolsillo a largo plazo. Y es que si dejamos el dinero en casa o en cuentas corrientes o depósitos que no generan apenas intereses y, además, seguimos aportando el dinero que vayamos ahorrando, iremos perdiendo poder adquisitivo año tras año. En concreto, si mantenemos esos 5.000 euros de ahorro y aportamos 300 euros mensuales durante los próximos 10 años, llegaremos a tener un total de 41.000 euros en 2029. Sin embargo, si consideramos una inflación media anual del 2% para los próximos años, esto implicará una pérdida de unos 7.500 euros de poder adquisitivo. Al final, esos 41.000 euros tendrán un valor real de 33.500.

Alternativas para guardar el dinero y sacarle rentabilidad



Si queremos evitar depositar todo nuestro dinero en el banco y, además, somos conscientes de los riesgos que supone dejar el dinero “debajo del colchón”, será necesario buscar otras alternativas. Una de ellas son, por ejemplo, la que ofrecen las gestoras independientes que existen en España, que no pertenecen a ninguna entidad bancaria. A través de estas es posible depositar el dinero en fondos de inversión y sacarle a nuestros ahorros cierta rentabilidad. Algunas de las gestoras más conocidas son AzValor, Cobas AM, Bestinver o Magallanes, entre otras. Obviamente, también es posible encontrar muchos fondos de inversión en las gestoras de las entidades bancarias, ya que estas no solo ofrecen a sus clientes cuentas bancarias o depósitos.

Otra opción son los brókers de bolsa, que tampoco pertenecen a ningún banco y que también es posible encontrar a través de internet. Entre los más populares y baratos para invertir cantidades pequeñas se encuentran DeGiro, eToro, XTB o Interactive Brokers, entre otros.

Además, en la actualidad también existe la figura de los roboadvisors o gestores automatizados. Estos invierten en fondos de inversión y planes de pensiones pero con comisiones mucho más reducidas, ya que utilizan un algoritmo para decidir los activos en los que invierten en función del perfil de riesgo de cada inversor.

Así, si en vez de dejar esos 5.000 euros de ahorro en la cuenta bancaria o en casa, decidimos depositarlos en alguno de estos productos y seguimos realizando aportaciones mensuales de 300 euros, en 20 años podremos llegar a generar en torno a 147.000 euros (si estimamos una rentabilidad media anual del 4,4%). Todo ello, según los cálculos elaborados por la herramienta de inversión a largo plazo de Finect y teniendo en cuenta que no se asumirán demasiados riesgos. Y es que si somos más arriesgados podríamos llegar a generar hasta 200.000 euros, estimando una rentabilidad media cada año del 6,6%.