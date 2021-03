El dinero en efectivo que puedes llevar en España y las multas por no declararlo

El dinero en efectivo que una persona puede llevar encima tiene un límite y las autoridades pueden pedir un justificante. La ley para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo establece las cuantías máximas e indica los procedimientos a realizar si estas se superan.

En este sentido, hay que hacer una diferencia entre el dinero que se puede llevar dentro de España y el que se traslada al extranjero. En el primer caso, el límite se establece en los 100.000 euros. Esto no quiere decir que no se puede transportar una cantidad igual o superior a esta cifra, pero que si ese es su valor es necesario declarar el movimiento de dinero.

En segunda instancia, la cifra baja hasta los 10.000 euros. Si se iguala o supera, habrá que declarar el dinero a través de la presentación del modelo S1 de Hacienda. Se trata de un documento que notifica a la Agencia Tributaria la declaración de un movimiento de medios de pago. Es el que se utiliza también para la cuantía de 100.000 euros dentro de las fronteras nacionales.

El modelo S1 se puede descargar a través de este enlace y es un documento gratuito que tan solo requiere de su cumplimentación y presentación. Para que sea efectivo ha de presentarse antes de mover el dinero.

Si el movimiento no se realiza por medio de un banco (retirada o depósito), el documento se presenta en las oficinas de la AEAT o en su web. Si se realiza tras una retirada de dinero o depósito bancarios, se puede entregar directamente en el banco. Por otro lado, si se mueve el dinero a otro país, las autoridades competentes serán las aduanas, tal y como señalan en 'Finanzas para Todos'.

Las multas por no declarar los movimientos de dinero

No cumplir con los procedimientos especificados con anterioridad puede salir muy caro. Para no recibir sanciones, será necesario llevar junto al dinero en efectivo el justificante del modelo S1, teniendo en cuenta que el dinero en efectivo no solo es el dinero en metálico: cheques al portador, tarjetas monedero y otros medios de pago pueden ser considerados por Hacienda como dinero líquido.

Si las autoridades paran al portador del dinero y comprueban que no ha sido declarado, todo el dinero será confiscado. Para más inri, se le abrirá un expediente sancionador con posible multa cuya cuantía oscila entre los 600 euros y el doble de la cantidad que poseía el infractor.