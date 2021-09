Este es el dinero que se queda Hacienda de las cuentas inactivas o abandonadas

¿Te acuerdas de aquella cuenta corriente que te abrieron tus abuelos cuando eras pequeño? Al hacerte mayor abriste otra cuenta en otra entidad y poco a poco dejaste de usarla. Con el tiempo te olvidaste de ella y nunca llegaste a cerrarla. Cuidado, porque puede que Hacienda se quede con el dinero que hay depositado en ella. Las entidades bancarias consideran que una cuenta corriente ha sido abandonada cuando pasan 20 años sin que el titular haya realizado ninguna operación con ella. ¿Qué ocurre con el dinero que haya en esa cuenta? El dinero deja de ser propiedad del titular de la cuenta corriente y se lo queda el Estado. “Una cuenta se considerará legalmente abandonada después de 20 años sin que el titular haga ningún movimiento en la misma. El dinero existente pasaría entonces a ser propiedad del Estado”, resume el Banco de España.

Esto quiere decir que una vez hayan pasado esos 20 años, el banco traspasará ese dinero al Estado. Así lo establece la Ley 33/2003 del Patrimonio del Estado. “Corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años”, reza el artículo 18 de esta norma.

Aunque pueda sorprender, el abandono de cuentas corrientes es más frecuente de lo que se pueda pensar. “Este tipo de situaciones suelen ocurrir bien cuando fallece el titular de la cuenta o cuando ha tenido un problema grave”, explica BBVA en su blog. Solo hay que fijarse en las cifras de recaudación para darse cuenta de la dimensión de este problema. El Ministerio de Hacienda recaudó 12,57 millones de euros procedentes de cuentas bancarias inactivas en 2019, según datos del departamento que dirige María Jesús Montero recogido por la Agencia EFE. No es la primera vez que Hacienda recauda una cantidad de estas magnitudes gracias a las cuentas corrientes abandonadas por los clientes, sino que esta situación se repite año tras año. En 2018, obtuvo 11,13 millones por este concepto. En 2017, fueron 11,25 millones.

El banco avisa tres meses antes

Obviamente el traspaso del dinero del banco al Estado se hace siguiendo un procedimiento para que el titular de la cuenta tenga la oportunidad de evitar esta transferencia. El banco debe notificar al titular por correo certificado que la cuenta corriente va a ser considerada como abandonada al menos tres meses antes de que se cumplan ese plazo de 20 años.

El banco solo enviará la carta certificada cuando el saldo de la cuenta corriente supere el coste del envío. Es decir, no avisará a un cliente si quedan 50 céntimos en la cuenta. “No procederá esta notificación cuando su coste supere, previsi­blemente, el importe de los fondos”, explica el Banco de España. No obstante, el problema reside en que la carta se envía al último domicilio conocido por el banco. Por tanto, si el cliente ha cambiado de vivienda y no se lo ha comunicado a la entidad financiera, puede ocurrir que la comunicación nunca llegue.

Si la notificación no es recibida, se publicará un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con un plazo para reclamar el saldo de la cuenta o la titularidad de la misma (en el caso de los herederos). Una vez pasado ese periodo, el dinero pasa definitivamente a ser del Ministerio de Hacienda.

Una cuenta inactiva no está cancelada

Hay muchos clientes que piensan que para cerrar una cuenta bancaria solo hay que dejar de usarla y que ya el banco procederá a darla de baja, pero no es así. Aunque un cliente no utilice una cuenta desde hace mucho tiempo, eso no quiere decir que esté cancelada. Es decir, una cuenta inactiva no es una cuenta cancelada.

Cuando se quiere cerrar una cuenta, tampoco sirve con agotar el saldo, sino que hay pedir expresamente la cancelación a la entidad financiera. “Para cancelar una cuenta no es suficiente con dejar el saldo a cero, es necesario dar instrucciones expresas, por escrito, a tu banco, solicitando la cancelación”, asegura el Banco de España.

Cuidado con las comisiones

Las cuentas corrientes inactivas pueden convertirse en un auténtico dolor de cabeza para los clientes. No conviene olvidar que las entidades financieras cobran comisiones por la gestión y el mantenimiento de las cuentas. De hecho, bancos como BBVA, Caixabank y Santander han disparado estas comisiones en los últimos años a los clientes sin vinculación. Los clientes tendrán que pagar hasta 240 euros anuales si no cumplen con unos requisitos establecidos, como domiciliar la nómina y recibos. Si un cliente ha dejado una cuenta sin utilizar, el banco puede seguir cobrándole la comisión de mantenimiento. Este cobro de comisiones puede provocar que el saldo de la cuenta se agote o que incluso entre en números rojos.

Afortunadamente el Banco de España considera una mala práctica bancaria el cobro de la comisión por descubierto cuando este se haya producido por culpa del cobro de comisiones de mantenimiento por la entidad financiera. “El cliente no ha usado ese dinero y la entidad no ha prestado un servicio real al cliente que motive el cobro de comisión alguna”, señalan desde la OCU. Sin embargo, esta situación puede producirse y que el cliente tenga que reclamar posteriormente.

Si alguien todavía tiene dinero en una cuenta bancaria que ya no utiliza, puede aprovechar para sacarle rendimiento a esos ahorros.