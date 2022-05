Hasta 16.235,6 euros: la indemnización por despido, según los tipos de contrato

Con la reforma laboral de 2012, el procedimiento para los despidos cambió sustancialmente. Entonces, el objetivo era adaptarse a un mercado laboral con mayor rotación. Así, se estipuló una indemnización de 20 días por año de servicio. Eso sí, en caso de que el motivo fuera disciplinario, no se pagaría cuantía alguna, toda vez que la rescisión de contrato tuviera su origen en cumplimientos graves y culpables por parte del trabajador. Ahora, la nueva legislación de Trabajo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, no ha tocado esa indemnización por despido. Algo que sí le demandaban sus socios de ERC y que, precisamente, por ese motivo no apoyaron el real decreto ley.

En terreno laboral, la indemnización por despido es una de las dudas que persisten a día de hoy, pese a que los cambios se introdujeron, incluso, hace una década. Por ejemplo, ¿se puede despedir a un trabajador con contrato indefinido? ¿En qué condiciones y con qué indemnización?

Tal y como explicaron a La Información desde AGM Abogados, "el hecho de que un contrato sea indefinido, simplemente significa que no está sujeto a una temporalidad, pero eso no supone una limitación por parte de la empresa para extinguir el contrato de trabajo". Es decir, tener este tipo de contrato, no garantiza ni mucho menos el puesto de forma permanente.

Así las cosas, las categorías de despido dependen del tiempo que resulte del cálculo de los días trabajados por año. En un despido objetivo con causas justificadas, se le debe entregar inmediatamente una indemnización de 20 días por año trabajado, y prorrateado por el tiempo inferior al año, con un máximo de 12 mensualidades. En despidos improcedentes, dado que el contrato sea posterior al 12 de febrero de 2012, en los que no se da el caso de una readmisión, la empresa debe pagar una indemnización de 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades.

Cuantías

Entonces, ¿de qué cuantía estaríamos hablamos? Según la Estadística de Despidos y su Coste -que tiene en cuenta la cantidad indemnizada exenta de tributación que consta en los registros de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las Haciendas Forales de Navarra y País Vasco, junto con la cantidad pagada directamente por el Fogasa- la indemnización media por despido de un indefinido a tiempo completo es de 15.418,2 euros. Mientras, en el caso de un indefinido a tiempo parcial sería de 3.272,2 euros.