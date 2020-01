Gana dinero para la jubilación con tu casa: la nuda propiedad y otras opciones

Los planes de pensiones se han convertido en una de las principales alternativas de los españoles para luchar contra el deterioro de las prestaciones de jubilación. El sistema no es sostenible y tener asegurada una renta que nos permita vivir durante el retiro sin complicaciones será cada día más complicado.

Sin embargo, son muchas las personas que, aunque siendo conscientes de la insostenibilidad en el sistema de pensiones, todavía no han actuado para complementar su pensión pública durante la jubilación. El tiempo juega en contra y en pocos años resulta complicado generar un patrimonio que nos permita vivir a partir de los 67 años sin trabajar.

Mira también Cuánto dinero del sueldo va a la pensión: así se cotiza a la Seguridad Social

No obstante, para quienes no cuentan con ingresos extra u otro tipo de inversiones durante la jubilación existe una alternativa, que está en la propia vivienda. A través de nuestra propia casa es posible complementar la pensión. La clave está en saber cuál es la fórmula que más nos conviene.

La hipoteca inversa



La hipoteca inversa permite al propietario de una vivienda pedir un préstamo a una entidad financiera poniendo como garantía su propia casa. A cambio, el banco le ingresará mes a mes la cantidad que se haya pactado por un periodo de tiempo determinado. Cuando se produzca su fallecimiento será decisión de los herederos elegir lo que se hará con la casa. Si quieren conservarla tendrán que devolver el préstamo al banco, además del tipo de interés que se haya aplicado.

Se trata de una fórmula que se ha vuelto a popularizar recientemente, después de que la oferta se hiciera prácticamente inexistente tras la crisis económica y la burbuja inmobiliaria. En la actualidad, esta es una opción que permite a los jubilados disponer de una renta adicional a la vez que siguen viviendo en su propia casa.

No obstante, también hay que tener en cuenta las consecuencias, sobre todo si se quiere dejar esa vivienda en herencia. De lo contrario, puede ser un buen método para conseguir rentas adicionales si no se tienen herederos.

¿Es mejor amortizar hipoteca o invertir esa cantidad?:

Rentas vitalicias



Otra de las alternativas para conseguir rentas adicionales durante la jubilación se encuentra en los seguros. En concreto, en los de renta vitalicia, que son seguros de vida ahorro que garantizan el cobro de una renta periódica mensual, trimestral o semestral de por vida.

Se trata de productos que cualquier persona puede contratar. No obstante, es posible utilizarlos a través de nuestra vivienda. Y es que si una persona mayor de 65 años pone su casa no habitual en venta y utiliza el dinero obtenido para invertirlo en un seguro de renta vitalicia antes de seis meses, no tendrá que pagar impuestos por la venta de la misma en los primeros 240.000 euros. Por lo tanto, puede ser una buena alternativa para quienes cuenten con más de una vivienda, ya que esta opción implica la venta del inmueble.

Vender la nuda propiedad



Además de la hipoteca inversa o la contratación de rentas vitalicias hay otra opción que es posible usar para obtener rentas durante la jubilación, la de la venta de la nuda propiedad. A través de esta, el propietario de una vivienda vende la titularidad de la misma pero conserva el usufructo, que es el derecho a usar la vivienda mientras viva o por el periodo de tiempo que haya pactado.

Puesto que se trata de una venta, recibirá a cambio una cantidad de dinero, ya sea en un único pago o en una renta vitalicia y, además, podrá seguir viviendo en su propia casa. Este método puede ser una buena opción para disfrutar de una renta adicional durante la jubilación, aunque no todo son ventajas, ya que el hecho de conservar el usufructo implica que la casa se venda a un precio mucho más barato.