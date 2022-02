Los diputados de UPN se rebelan por la decisión de apoyar la reforma laboral

Los dos diputados de UPN en el Congreso se han descolgado de la decisión de su partido de apoyar la convalidación de la reforma laboral y no la comparten; "me cuesta mucho defender la directriz que ha dado mi partido", ha subrayado el diputado Sergio Sayas, mientras que Carlos García Adanero la considera "un error". A su llegada al Congreso, donde esta mañana se debate y convalidación del decreto, Sayas ha insistido en que no comparte la decisión de su formación, que ayer acordó dar el sí a la reforma.

En la misma línea se ha pronunciado el otro diputado navarro, García Adanero, quien, en declaraciones a Efe, ha afirmado que independientemente del contenido del decreto, si tu voto es decisivo "UPN no puede respaldar a Sánchez, un presidente con los votos de Bildu, mientras que en Navarra es socio prioritario de Chivite". Ha explicado que en la reunión de la ejecutiva de ayer del partido, se consideró que si el voto de UPN era determinante, habría que darlo a cambio "de algo importante".

Sin embargo, se ha quejado de que el presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, no haya dicho nada al respecto y ni siquiera haya hablado con los dos diputados de la formación. A esto se suma, ha afirmado, que "Pedro Sánchez no es de fiar" y como muestra está "el voto en contra de sus socios, porque no ha cumplido".

Sayas fue más crítico este miércoles al afirmar que la política del Gobierno de Sánchez es "abierta y contundentemente hostil a UPN", y aseguró que "las cesiones al nacionalismo son unas líneas absolutamente rojas" para su formación. Los votos de UPN son decisivos para que el Gobierno pueda sacar adelante este texto, que no apoyan varios de los socios habituales del Ejecutivo.