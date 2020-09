En caso de divorcio, ¿se puede vivir en la casa familiar con una nueva pareja?

Me divorcié y se adjudicó el uso de la vivienda familiar a mi ex, que se quedó con la custodia de nuestra hija por razón de vivir con la niña, a pesar de que yo ganaba menos. Nada que objetar a ello, de hecho estuve de acuerdo. Sin embargo, la situación actual es distinta porque mi ex se volvió a casar y tiene dos niños con su actual marido, todos viviendo en nuestro piso. A mí me vendría muy bien vender porque estoy sin trabajo. ¿Hasta cuándo dura es derecho de uso de la vivienda, no se tiene en cuenta la situación?