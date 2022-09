Doñana y el trasvase Tajo-Segura, las otras guerras del agua que sufre España

Los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en el Alto Tajo, de donde se nutre el trasvase Tajo-Segura, se encuentran al 27,92% y al 16,25% de su capacidad. Varios municipios ribereños de la provincia de Guadalajara están sufriendo este verano restricciones de agua. En la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, los agricultores, los políticos y el SCRATS (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura) piden más agua porque para sus cultivos porque "nos morimos de sed. Nosotros y nuestros campos".

En Doñana, Santa Olalla, la laguna de agua dulce permanente más grande del parque y la última que ha mantenido agua en el mes de agosto, se ha secado ya. La razón, además de la sequía, la sobreexplotación del acuífero por la agricultura intensiva -el sector de los frutos rojos de Huelva en torno al parque- y por la presión turística y urbana de Matalascañas, 2.578 habitantes de derecho, pero donde cada verano la población se multiplica hasta llegar a sobrepasar los 100.000 habitantes. “No puede ser que mientras se sigue regando el césped en Matalascañas, las lagunas de Doñana se sequen completamente”, explica el director de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, Eloy Revilla.

El director de la estación carga igualmente con dureza contra el Plan de Regadíos de la Corona Norte de Doñana. Una ley polémica promulgada por la Junta de Andalucía presidida por el popular Juan Manuel Moreno, que se tramita en el parlamento andaluz y que amplia, en más de 9.000, las hectáreas regables en el entorno del parque nacional. Una "amnistía encubierta" para los agricultores del sector de los frutos rojos, para algunos, que llevan desde hace décadas "sobreexplotando ilegalmente", dicen las organizaciones ecologistas, los acuíferos de Doñana. Una sobreexplotación de los acuíferos de Doñana por el que el Tribunal de Justicia de la UE ya sancionó a España el pasado año.

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, dice que la Ley “va a resarcir de un daño irreparable a cientos de agricultores del Condado onubense" y que "lo único que pretende es hacer justicia y resarcir de un daño irreparable a cientos de agricultores, además de preservar Doñana". Según González, la Ley "no habla, para nada, de agua, por lo que Doñana está más que salvaguardada, ya que no se va a tocar nada relacionado con ese tema. De lo que sí se habla es de suelo, de calificación de usos conforme a lo que se ha hecho históricamente". Y una Ley, en fin, que para Eloy Revilla, "en una situación en la que no hay agua y la poca que hay se está usando, no tiene sentido”.

Y es que si el turismo deja en la provincia onubense “mucho dinero” y este año se ha producido un auténtico ‘boom’ con una ocupación hotelera de más del 92%, según datos oficiales, el sector de los frutos rojos, con unas exportaciones anuales de más de 1.100 millones de euros y la generación de 100.000 puestos de trabajo en temporada, es el verdadero motor económico de la provincia, el 7% de su PIB, y un sector, según el gerente de Freshuelva, Rafael Domñínguez, que “apuesta decididamente por la sostenibilidad y la legalidad”.

Pero la realidad es que Santa Olalla, la laguna permanente más grande de Doñana, ha terminado por secarse y en estos días ha quedado reducida a un pequeño charco en el centro, donde ya no acuden las aves acuáticas. Es la tercera vez que ocurre, también fue así en 1983 y 1995, desde que la Estación Biológica de Doñana comenzó a registrar datos sobre el espacio natural, en los años 70.

Y así, la organización ecologista WWF exige a las distintas administraciones -Junta de Andalucía, Gobierno y Ayuntamiento de Almonte (Huelva)- que reaccionen ante la situación del espacio natural y tomen medidas urgentes para proteger sus lagunas. La organización precisa que Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa y Patrimonio Mundial de la Humanidad, está viviendo "un año funesto", remarcando que el último episodio que ha encendido todas las alarmas ha sido que "todas las lagunas del Parque Nacional se han secado, incluyendo las permanentes como Santa Olalla o la Dulce".

Crisis en el Tajo

Mientras, los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han perdido esta semana 13,62 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 504,06, lo que supone el 20,01% por ciento de su capacidad total, que asciende a 2.518 hectómetros, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo. El Alto Tajo se “muere de sed”. Lo mismo que dicen los agricultores levantinos, que exigen “agua y a un precio asumible porque estamos en nivel de prealerta y la situación en otoño puede ser muy preocupante”, explica Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). En estas circunstancias, Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “recorta” el caudal del trasvase y “solo” autoriza, que se trasvasen estos meses 10 hectómetros cúbicos (hm3) al mes, como hizo el pasado 4 de agosto en la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, de los que 2,5 hm3 son para regadío y 7,5 hm3 para abastecimiento, tras constatar la situación hidrológica “excepcional”, nivel 3, y que ésta se mantendrá previsiblemente durante los próximos seis meses.

Recortes del trasvase, así como el Plan del Tajo, que está tramitando el Ministerio para la Transición Ecológica y que al aumentar el caudal ecológico del río a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera limitará aún más el trasvase, van “en la buena dirección, pero queremos más y vamos a seguir luchando para conseguirlo”, según asegura el alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla (PSOE), presidente de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía. Igualmente, la alcaldesa de Toledo, la también socialista Milagros Tolón adelanta que pedirá a al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez “que ponga fin al trasvase”.

Palabras, así como la beligerancia del Presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, “el agua de Castilla la Mancha debe de quedarse en Castilla la Mancha primero”, o las de Teresa Ribera, “en esta situación los trasvases no tiene sentido”, que resuenan en los oídos del máximo mandatario de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que insiste, como hizo este miércoles, en que el trasvase Tajo-Segura “no se toca” porque es “irrenunciable” y defende la “negociación” frente a las “guerras del agua” porque crean “mucho barro y no generan ni una gota más”. Del mismo modo, respalda la necesidad de conseguir “agua para siempre y a un precio razonable” puesto que “constituye un factor clave en nuestro progreso y desarrollo”.

A su vez, desde SCRATS lanzan una llamada urgente al Ministerio para la Transición Ecológica para que no prospere la medida que contempla el aumento de caudales ecológicos en algunos tramos del río Tajo. Según los regantes, por ejemplo, veinte mil hectáreas agrícolas de regadío almerienses se verían afectadas por esta decisión y ello influiría en el futuro de 10.000 agricultores, según el vicepresidente de SCRATS, Fernando Rubio, para el que “el Ministerio para la Transición Ecológica nos maltrata".