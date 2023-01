El drama de los jóvenes con el alquiler: “No conocía la existencia del bono”

Las políticas de vivienda propuestas por el Gobierno actúan en un mercado donde el desajuste de los precios distorsiona la oferta y la demanda. En este sentido, tenemos que plantearnos cómo afectan estas subidas del alquiler a la juventud, ya que tan solo el 1,9% de los jóvenes cumple con los requisitos para pedir las ayudas del Gobierno, según el Consejo de la Juventud de España. La precariedad y la falta de una regulación han creado un panorama en el que las nuevas generaciones apenas pueden permitirse sostener la renta de una habitación, pese a las famosas "soluciones" promulgadas desde el Ejecutivo.

Actualmente, según los datos aportados por Idealista, los precios del alquiler están alcanzando sus máximos registros en 23 provincias españolas. El portal recuerda que España ha despedido el 2022 con el alza de la vivienda en una media de 11,4 euros/m2 al mes, situándose solamente a un 0,3% de las rentas máximas nacionales alcanzadas durante 2022.

El informe anual de Fotocasa demuestra que el 26% de los jóvenes entre 18 y 24 años han alquilado pisos en provincias diferentes a su lugar de origen, debido a motivos como la realización de estudios superiores o la incorporación a la vida laboral. Sin embargo, esta cifra refleja una bajada del 11% con respecto al pico registrado en 2011, cuando el 38% de las personas menores de 25 años buscaba alquileres y cerraba sus contratos con los propietarios.

Abel Alejandro Calcedo es uno de estos jóvenes recién incorporados a la vida laboral que busca independizarse durante el 2023. Para Abel Alejandro "es bastante complicado cumplir con mis expectativas sobre los alquileres, he llegado a valorar la posibilidad de abandonar mi ciudad, pero no quiero renunciar a mi vida social y mi presupuesto solo me permite buscar ofertas por menos de 700 euros para vivir solo".

El joven contempla la posibilidad de solicitar "ilusoriamente" el bono de alquiler, ya que los precios, analizados por Idealista, en la provincia de Madrid rondan los 16,18 euros/m2 y están solamente un 3,41% por debajo de los registros máximos. Sin embargo, las preferencias de Abel coinciden con la opinión de aquellas personas jóvenes que acceden a un salario digno, ya que el alquiler es la mejor opción para acceder a viviendas que les permitan mejorar su movilidad, estando más cerca de su centro de trabajo o de estudios.

Sin embargo, esta es una realidad a la que la mayoría de los jóvenes no pueden acceder de forma natural. Las exigencias del sistema educativo retrasan cada vez más la edad en la que la juventud empieza a percibir sus primeros ingresos, haciendo que miles de estudiantes se queden desamparados a la hora de buscar un piso cerca de sus centros educativos.

La realidad de los alquileres

Aunque los contratos de alquiler se establecen habitualmente en un marco temporal de 5 años, el nuevo bono joven de alquiler que ha anunciado el Gobierno tan solo muestra una vigencia de 2 años. Con lo cual, la mayoría de estos beneficiarios se va a tener que preparar para una subida del alquiler de 250 euros durante el tercer año de su contrato. El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, ha denunciado que “este bono es coyuntural y no tiene un efecto real, solamente perjudica los precios”.

Mohamed Sidi es un joven que forma parte del colectivo de estudiantes que cambia su provincia habitual para finalizar sus estudios en la capital. Sidi reconoce que "ni siquiera conocía la existencia de este bono" dejando entrever como esta ayuda ignora al gran porcentaje de alumnos menores de 25 que representan una parte importante del sector, ya que, según el portal Brains News, más de 130.000 jóvenes viven en pisos de estudiantes solamente en la Comunidad de Madrid.

Mohamed ha confirmado que su contrato ni siquiera es susceptible de percibir esta ayuda, aunque eso no quita que el joven haya sufrido los problemas mencionados "el alquiler me ha subido un 2% en menos de un año y ahora mis compañeros y yo tenemos que lidiar con más gastos".. Los condicionantes de este bono impiden a las personas que no tienen una fuente estable de ingresos gozar de esta ayuda, por lo tanto, los estudiantes quedan automáticamente descartados de contar con este plus si no poseen una renta mensual propia, que en el caso de la Comunidad de Madrid, debe superar los 600 euros (300 en el caso de ser una habitación).

Un prestación "exclusiva"

Las fuentes de Idealista confirman que casi ninguno de los pisos ofertados en la capital está por debajo de los 600 euros, por lo que la ayuda queda completamente invisibilizada para la mayoría de los inquilinos que cumplen estos requisitos. Dentro de este panorama, una serie de propietarios anónimos ha reconocido que hay "poca oferta y mucha demanda independientemente de lo que diga el Gobierno a través de estas ayudas".

La realidad está bastante desarticulada y el mercado no termina de convencer de cara al futuro financiero de la población menor de 35 años, de la cual, tan solo el 1,9% podría cumplir todos los requisitos que pide el Ejecutivo para disfrutar de este bono sin ningún impedimento, según informa el Consejo de la Juventud de España (CJE).

Eva Criado es una de las personas que ha vivido la inflación de los alquileres durante el último año. La joven ha reconocido que su alquiler por una habitación ha subido de 280 euros hasta los 350, reflejando un alza en sus gastos del 30% durante 2022. Criado reconoce que "este curso ha sido mucho más complicado encontrar un piso que se adapte a las necesidades que tenemos mis compañeras y yo, aunque es verdad que la calidad de este inmueble es mejor, nos hemos tenido que privar de algunas cosas, por ejemplo, mi habitación no tiene un escritorio". En este contexto, Criado reconoce que las ayudas del Gobierno son algo bastante necesario, pero aún así ella tampoco cumple con los requisitos tan selectivos de los que estamos hablando.

A estos hechos hay que añadir el agravante de que la juventud no puede percibir el Ingreso Mínimo Vital a no ser de que ingrese menos de 481 euros al mes, haciendo que el bono joven de alquiler y el IMV sean dos ayudas absolutamente incompatibles, ya que estas cifras no son dignas para que los beneficiarios puedan emanciparse y mantener una vida digna. Hechos que se podrían solventar si se coordinasen los dos subsidios.