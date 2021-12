Duelo de burbujas: el cava catalán gana la partida al espumoso 'made in Spain'.

Estas navidades, a pesar del incipiente aumento de contagios, son muchas las familias que han decidido volver reunirse para celebrar comidas y cenas. Seguro que en muchas de esas 'mesas navideñas' se encontrarán botellas de cava, uno de los productos españoles más deseados por excelencia. Aparte del cava de las mayoritarias bodegas de Cataluña hay otras empresas que se suman a esta denominación de origen de nuestro país. En regiones del resto de España también hay entidades del sector y en La Información hemos hablado con algunas de las empresas que compiten en el mercado, aunque no existe ningún tipo de enfrentamiento entre ellas.

Gemma Torelló es administradora ejecutiva de Cavas Agustí Torello Mata, que tiene su sede en Sant Sadurní d'Anoia, en la provincia de Barcelona. A pesar de su agenda, atiende a La Información para hablar de los números que registra su empresa en estas fechas tan señaladas: "Este año ya hemos comercializado con más de 500.000 botellas, nos estamos recuperando muy bien". Esta catalana asegura que están superando niveles económicos de prepandemia: "Este año hemos recibido un 20% más de pedidos que el año pasado. Incluso hemos ganado un 10% más que en 2019, cuando aún no había llegado el coronavirus". No oculta su felicidad al hablar de unos números diferentes al de otras Navidades: "Estas fiestas la gente se está adelantando a la compra, no se si es por la huelga de transportistas, pero los números de noviembre y octubre están siendo extremadamente buenos, y eso que los españoles somos muy de dejar las cosas para última hora"- cuenta mientras se ríe.

De las 208 empresas elaboradoras de cava con sede en España, 181 operan en Cataluña. Las 27 restantes ejercen su labor en territorios como la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura y La Rioja. Es decir, el 87% de este sector se concentra en tierras catalanas, lo que da lugar a que sea líder indiscutible, a pesar del avance y el crecimiento de los grupos 'no catalanes', que cada vez se posicionan mejor en este mundo.

Desde el sector esperaban recuperar algo este año tras un 2020 marcado por la pandemia. Según los datos que recoge el Consejo Regulador de la DOP Cava este fue un año muy "desafiante, difícil y atípico por el duro impacto de la pandemia global tanto en el aspecto social como en el económico". El número de botellas producidas y etiquetadas ese año con el sello de la D.O. en 215 millones, lo cual supone un decrecimiento del 13,62% respecto al 2019. La cantidad de explotaciones vitícolas es de 6.391 y la superficie inscrita es de 38.151 hectáreas.

La empresa catalana cuenta con 20 trabajadores y opera en 100 hectáreas de viñedos: "Operamos hasta en 30 países del mundo. En España, el 60% de nuestros clientes residen en Cataluña y el 40% restante en los demás territorios". Gemma cree con firmeza que uno de los motivos del éxito de su entidad es la crianza: "Este año, como no viajamos tanto, los clientes apuestan más por productos de una crianza mayor. Hay cavas de este tipo que han subido un 80% sus ventas".

Marcelino Díaz es el propietario de Bodegas Marcelino S.A., cuya sede está en Almendralejo, Badajoz. Es una empresa familiar que tan solo cuenta con 4 trabajadores. Díaz asegura con indignación que si fuera solo por los españoles, la empresa no podría salir adelante: "En España solo se bebe cerveza y 'cacacola' ". Esta empresa extremeña depende enormemente de los países a los que exporta: "Si no fuera por la exportación..."- hace una pausa dramática- nosotros exportamos a 6 países, y el 70% de nuestros ingresos proviene del extranjero"- sentencia.

En general, el mercado de cava se recupera poco a poco del golpe económico que supuso la pandemia. Este producto estrella está registrando en algunas empresas marcas que superan a la venta de años anteriores al Covid. A pesar de su altísima representación en Cataluña, que lidera de forma indiscutible el sector, el número de entidades que se suman al mundo del cava está incrementando en el resto del territorio nacional.