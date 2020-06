Dueño único del piso: ¿necesito el beneplácito de la familia para vender?

Soy dueño de una casa, en la que vivimos mi mujer y yo. La tenemos en venta y ya con fecha de firma agendada en el notario. El problema es que me dice ahora la inmobiliaria que el notario les dice que mi mujer tiene que comparecer a consentir la venta aunque la vivienda es solo mía, y en la fecha ella no va a estar en España. No entiendo que deba comparecer si solo soy yo el dueño, y me arriesgo a perder las arras. La inmobiliaria nunca me dijo esto antes. ¿Es necesario?