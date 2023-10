El dineral que gana Dulceida por cada publicación de Instagram y sus negocios

Dulceida es la primera influencer española y a día de hoy la mantiene como la más seguida y relevante. Sin saber lo que iba a llegar a ser, comenzó en 2007 subiendo una foto diaria a Fotolog. 16 años después tiene más de 3,5 millones de seguidores en Instagram y tiene un caché al que solo pueden acceder las marcas más reconocidas de mundo. Ahora presenta nuevo proyecto en conjunto con su pareja, Alba Paul Ferrer, y han acudido a El Hormiguero de Pablo Motos a presentarlo.

Se trata de un videopodcast, 'Destino: Las estrellas', y al primer capítulo lo han llamado 'Segundas oportunidades', haciendo alusión a su relación como pareja. Porque se conocieron en 2015, pero rompieron en 2021. Casi dos años después, en abril de 2023, compartieron una imagen juntas en redes sociales confirmando su reconciliación. En esta conversación hablan largo y tendido sobre el amor, los celos o la amistad.

En esta charla distendida, que ya se publicó el domingo 23 de octubre, Dulceida asegura que "si hablamos de oportunidades deberíamos hablar de nuestra segunda oportunidad y de por qué decidimos dárnosla". "Todas las relaciones pasan por baches y al final nosotras hemos salido", añade. Alba Paul responde que "hemos vivido cosas muy bonitas y me daba pena que se quedara en el limbo", por lo que deseaba tener esta "segunda oportunidad'. El videopodcast completo está disponible en la plataforma Podimo.

La carrera trepidante de Dulceida

Dulceida, cuyo nombre de pila es Aida Domènech Pascual (1989), comenzó atrayendo a un puñado de miles de personas en Fotolog. En 2008 se animó a abrir en su propio blog, donde creaba contenido de moda y viajes, y mantenía contacto con sus seguidores. Una afición por las prendas de ropa que fue profesionalizando. En 2011 subió por primera vez una imagen suya en Instagram, y en 2014 probó suerte en Youtube, donde tiene más de 2 millones de suscriptores. Poco después ganó el Best Style Fashion Blog, en la Berlín Fashion Week. En aquellos años ya era portada de las revistas y publicaciones de moda de todo el mundo.

En 2016 organizó el primer Dulceweekend para publicitar su marca de ropa, Dulceida Shop, y vender prendas que ya no usaba o la que recibía por parte de las marcas pero no tenía donde guardar. Después publicó el libro 'Dulceida' y dio el salto a la televisión como profesora de moda en el programa 'Quiero Ser', de Divinity. En 2017 lanzó la colonia Mucho amor by Dulceida. En 2018, la catalana tuvo su oportunidad como modelo en la 080 Barcelona Fashion por Ze García, diseñador barcelonés de prendas de lujo. Y en 2020 se estrenó su docuserie en Amazon Prime, 'Dulceida al desnudo'.

¿Cuánto dinero gana Dulceida con cada publicación de Instagram?

Es la influencer más importante de España y esto la permite cobrar cantidades que parten desde los 7.500 euros por sus publicaciones sobre moda y viajes, pero que pueden llegar hasta los 20.000. No es lo mismo una foto para el perfil o para sus stories, que caducan a las 24 horas. Teniendo en cuenta que hace unas 15 publicaciones al mes, sus ganancias estimadas se sitúan entre 150.000 y 200.000 euros al mes solo en Instagram.

Carrera como emprendedora de Dulceida: factura más de 3 millones

Además de esto, Dulceida es la administradora única de Dulce Week End SL desde 2016, una sociedad desde la que gestiona la tienda online DulceidaShop, el evento Dulceweekend y la empresa In Management Agency, que se ha convertido en una referencia en el sector. A través de su madre, que es su apoderada y representante, gestiona la carrera "del grupo de influencers más conocidos de España". Entre 29 jóvenes acumulan más de 10 millones de seguidores. Además de Dulceida y Alba Paul, están Laura Matamoros, Nagore Robles, Daniel Illescas o Roi Sastre, entre otros.

Dulce Week End SL facturó de 3,3 millones de euros en 2022, una cifra que supera las ventas 2021, donde la catalana declaró unas ventas 3,1 millones de euros. Además de su madre, Anna Pascual, en la empresa trabaja su hermano Alex Domenech, también influencer, y una decena de personas más, según consta en el Registro Mercantil.