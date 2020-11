Economía defiende que la moratoria de las hipotecas sea "acotada y coherente"

La secretaria de Estado de Economía y Empresa, Ana de la Cueva, ha defendido este miércoles en el Congreso un "diseño acotado y coherente" de las moratorias hipotecarias y no hipotecarias vigentes porque, a su juicio, ayuda a las personas vulnerables pero no supone "un problema para el sistema financiero". Así lo ha manifestado ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, a la que ha acudido para rendir cuentas de las líneas básicas del proyecto de Presupuestos Generales del Estado y de las partidas del departamento que dirige.

De la Cueva ha realizado estas valoraciones defendiendo la adaptación de las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, destacando la colaboración público-privada a la hora de poner en marcha la línea de avales públicos del ICO, el acuerdo con agentes sociales, patronal y sindicatos, a la hora de impulsar medidas con los ERTEs y y la regulación y el diseño de otras, como las moratorias.

En este caso, uno de los socios del Gobierno, Unidas Podemos, ha venido reclamando una ampliación de estas medidas, limitadas en la última prórroga del llamado 'escudo social', ante el aumento de desahucios, especialmente en el ámbito del alquiler, así como extender la prohibición de cortar suministros básicos, como luz y agua, que dejó de estar en vigor en octubre.

¿Aumento de deuda? "La alternativa sería un desastre"

Durante el debate parlamentario, De la Cueva ha sido inquirida por la razón por la que el Gobierno ha decidido engrosar los niveles de deuda pública con otros 110.000 millones de euros en emisiones para el próximo año, tras unos 115.000 millones de este año -la previsión es que de estas cifras alrededor de 11.000 millones procedan del SURE, mecanismo para financiar instrumentos de mantenimiento de empleo como los sistemas de ERTE-.

En este sentido, ha reconocido que las medidas adoptadas "tienen impacto en la deuda y en el déficit", pero ha defendido que "la alternativa sería un desastre", y ha incidido en la importancia de enfocar las inversiones de los proyectos de recuperación, cómo mejorar el crecimiento y la capacidad recaudatoria, dejando en un segundo plano la necesidad de un plan de consolidación "para ir de nuevo reduciendo la deuda". "Ahora tenemos otras decisiones que tomar", ha dicho.

Precisamente, ha asegurado que en el Gobierno han sido "muy cuidadosos" a la hora de seleccionar los proyectos de recuperación y las inversiones con mayor impacto para mejorar el crecimiento potencial, la transformación de la economía y las reformas que les acompañarán y ha explicado en ellos la mejor perspectiva de crecimiento del Ejecutivo frente a otros organismos.

"La mayoría de analistas y análisis no incluyen el impacto del plan de recuperación porque no estaba en desglose", ha señalado De la Cueva, que aun reconociendo "incertidumbres" en la situación actual, ha reivindicado la "capacidad de recuperación" de la economía española, constatada en los últimos datos correspondientes al tercer trimestre. "No son previsiones, son datos", ha señalado, añadiendo además que esos datos se han producido conviviendo con rebrotes de la pandemia y una limitada entrada de turistas, además de destacar que "cuando se controlan los rebrotes, el impacto económico es más limitado".