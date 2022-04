¿Efectivo, transferencia o cheque? Cómo sacar herencias de la cuenta del fallecido

El cobro de una herencia representa una infinidad de diligencias que se tienen que realizar para recibir, no solo los bienes muebles e inmuebles de los fallecidos, sino también el dinero que dejan en entidades financieras. Después de evaluar los pasos, varias personas deciden renunciar a la herencia por no poder enfrentar las comisiones, los impuestos y, en muchos casos, las deudas del difunto. Por suerte, retirar los fondos de un banco no representa uno de los varios gastos de este proceso, ya que la entidad está obligado a ofrecer un medio de entrega de forma gratuita.

Dicho esto, el banco no tiene la autoridad para imponer un método que considere preferible para transferir los fondos, sino que pueden poner un número de opciones.

Acreditar la condición de heredero

Es importante mencionar que la entidad necesita ciertos documentos para asegurarse de que le está entregando el dinero a las personas concretas, paro lo cual lo mejor es acreditar la condición de heredero, luego de lo cual se espera que la mayoría de las operaciones tarden entre 15 y 30 días a partir de la fecha en la que se entrega toda la documentación. Aunque algunos métodos pueden tomar más tiempo, el banco no puede tener demoras injustificadas.

Entre las alternativas que pueden escoger los herederos se encuentra la apertura de una cuenta en el susodicho banco, una opción que muchos ofrecerán de primero por la facilidad que supone. Sin embargo, los interesados no están obligados a escoger este método, en cuyo caso los bancos deben poner sobre la mesa fórmulas como lo serían una transferencia a favor de una cuenta indicada por los herederos, un cheque bancario o incluso una entrega de la suma total en efectivo. De todas maneras, algunas de estas opciones pueden conllevar que el banco realice operaciones adicionales que impliquen el cobro de comisiones, por lo que los afectados deben evaluar cada una por separado y decidir cuál les conviene más.