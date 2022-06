El efectivo truco de ahorro que ayudó a LeBron James a controlar su dinero.

El conocido jugador de baloncesto de Los Ángeles Lakers es ya uno de los jugadores más ricos en el mundo y el mejor pagado de la NBA. La revista especializada Forbes ha señalado este mes que el estadounidense es oficialmente multimillonario, con unas ganancias 114,2 millones de euros en el último año y un patrimonio neto de más de mil millones de dólares en toda su carrera.

Aunque sus principales ingresos provienen del mundo del deporte, James ha sabido diversificar su fortuna para encontrar nuevos nichos de negocio. Desde patrocinios con grandes marcas como Nike, con quienes acordó una representación de por vida en 2015, hasta la creación de toda clase de empresas. Tiene una serie de restaurantes en franquicia conocidos como Blaze Pizza, una compañía de producción de vídeos con la que ayudó a lanzar la película Space Jam, un fondo inmobiliario, una fundación solidaria y un grupo deportivo, Fenway, así como muchas otras inversiones personales.

En su infancia, el jugador de baloncesto asegura que siempre tuvo problemas económicos. Su madre trabajaba mucho para poder llegar a final de mes y, por tanto, desde muy joven comenzó a ver el dinero como un bien preciado. Algo que ha marcado su forma de gestionar los ingresos a lo largo de estos años. De hecho, asegura que eran sus tíos quienes le daban dinero y le enseñaron la base para ahorrar.

Ahorrar casi un 50%

Durante una entrevista en el podcast Uninterrupted, aseguró que la principal lección de ahorro la aprendió de sus familiares. Cuando sus tíos acudían a su casa solían darle un dólar como paga, pero siempre le advertían que debía gastar 35 centavos y quedarse con los 65 restantes. "Si me daban dos dólares me decían que podía gastar uno, pero el otro debía ahorrarlo", señalaba durante la conversación.

Gracias a ello afirma que en su cabeza siempre mantuvo la idea de reservar una parte de lo que ganaba. "Guardaba mi dinero como algo sagrado porque no sabía cuando mi tío iba a volver a darme un dólar de nuevo. Así que siempre he tenido ese tipo de pensamiento sobre mis finanzas". A pesar de que James puede permitirse hoy en día comprar cualquier cosa que desee, cuando se trata de una decisión importante siempre mira a su pasado, "al final me doy cuenta de que realmente no lo necesito. Tengo todo lo que quiero e incluso más y no hay nada que pueda adquirir que me vaya a hacer más feliz de lo que ya soy", recuerda.

Por otro lado, ahora que sus hijos viven con toda clase de privilegios, asegura que continúa enseñándoles el valor del dinero y la importancia de ahorrar. "Creo que ellos nunca entenderán lo que es estar en un nivel tan bajo, pero como padre cada día tengo que el reto de criarles para que lo comprendan. Hay que darles metas y retos en la vida para que aprendan a recorrer su propio camino", explica el jugador.