Cinco trucos para ahorrar en el súper: ejemplos de los productos más baratos

Los ahorros de las familias vuelven a sufrir otro descenso por culpa en gran parte de la gran subida de los precios de la cesta de la compra así como las subidas de los tipos de interés. Este encarecimiento del coste de la vida lleva la tasa de ahorro de los hogares hasta el 7,2%, niveles de 2018. En este escenario, con el euríbor además cerrando marzo en el 3,6%, Sara Muñoz, experta en hábitos de consumo y medidas de ahorro en el hogar, explica a La Información once ejemplos para ayudar a llegar a fin de mes.

¿Cómo se puede ahorrar en las compras del supermercado?

Los expertos nos han aconsejado infinidad de veces que antes de ir a comprar, para evitar gastos innecesarios, lo más importante hacer una lista de los productos que necesitamos y no salirse del guion. Pero ¿cómo hago la lista de la compra para ahorrar? Muñoz explica que "podemos ahorrar hasta un 30-40% en nuestra cesta de la compra apostando por productos locales y de temporada".

Los productos de temporada posibilitan que "los costes de producción se reduzcan, porque al encontrarse en su ciclo natural, existe una mayor variedad de alimentos. Y a mayor oferta, menor precio". Sin olvidar que "se reducen los costes de conservación, transporte y distribución, al optar por productos locales".

¿Qué productos son los más baratos del súper?

Así, en abril, la opción más inteligente para nuestro bolsillo es optar por frutas "con hueso" como por ejemplo nectarinas, melocotones o ciruelas. También es buen momento para comprar fresas y fresones. Por otro lado, empiezan a desaparecer frutas más típicas de los meses fríos como las manzanas o las peras, que tienen variedades que no se encuentran en su mejor momento en cuanto a precios.

Respecto a las verduras; la primavera es el mejor momento para comprar verduras y vegetales como espinacas, acelgas, calabacín, brócoli, remolacha. Y, por el contrario, diremos "adiós" a verduras propias del invierno como la col, la lombarda o la escarola, dado que la escasez, hace subir los precios. En lo referente al pescado, en los meses de abril y mayo, son varios los productos de mar que alcanzan su mejor momento y precio óptimo: anchoa, besugo, mejillón, lenguado, pulpo, sepia, almeja fina o gallo.

En los últimos tiempos, el pescado congelado, se ha convertido en el gran aliado de la economía doméstica de cara al ahorro. Es el método de conservación más popular para este producto y se trata, sin duda, de la opción más económica. El pescado se recolecta en época de abundancia, en temporada alta, y se congela. El ahorro puede suponer hasta un 35-40% con respecto al pescado fresco, y siempre y cuando respetemos la "cadena de frío" es una opción igualmente nutritiva y evita la proliferación de bacterias.

¿Qué ofertas hay que comprar?

Buscar ofertas y comparar es otra de las fórmulas estrella para ahorrar en la cesta de la compra, pero debemos tener cuidado, porque no siempre "es chollo todo lo que reluce", advierte la experta. En lo que respecta a las promociones, insiste en que es muy importante no caer en la trampa de los productos perecederos o productos que utilizamos con poca frecuencia. "Si se trata de una oferta que tiene que ver con un producto no perecedero, que podamos almacenar fácilmente, que tarda en caducar y que utilizamos de forma regular, entonces sí, debemos aprovecharla".

Un ejemplo claro de estas promociones útiles son los productos de limpieza e higiene, productos que utilizamos a diario (papel de cocina) y que no caducan. Podemos aplicar la misma regla para las conservas. Con los productos perecederos hemos de tener especial cuidado y planificación. "Una oferta de 3 kilos de naranjas, al precio de 2, no nos sirve de nada, si la fruta se estropea y no la consumimos".

¿Ahorro si compro todo en el mismo supermercado?

Aunque por comodidad tendemos a hacer la compra en un mismo supermercado, resulta muy útil dedicar un ratito a comparar precios entre establecimientos. Las diferencias pueden ser de hasta un 30%. Así lo asegura Sara Muñoz porque "los precios de los productos fluctúan semana a semana y periódicamente, podemos encontrar ofertas".

Eso sí, comparar es ahorrar, pero "no tenemos por qué ir con una libreta de forma presencial por los diferentes supermercados anotando precios". Existen comparadores web que nos facilitan mucho esta tarea. "Supongamos una cesta semanal de 30 productos y que la diferencia media por artículo es de 20 céntimos. Podríamos ahorrar hasta 6 euros en esa compra solamente realizando una búsqueda previa. Merece la pena".

Qué es un gasto hormiga y ejemplos de los que hay en el súper

Los 'gastos hormigas' son esos pequeños desembolsos que realizamos de forma regular, casi automática o inconsciente, no planificados y de habitualmente, pequeño importe, pero que van mermando nuestro Presupuesto Familiar, ya que pueden suponer entre 100-150 euros de gasto anual. "Gasto que muchas veces, podemos evitar", advierte la experta en ahorro.

El supermercado, es sin duda, el lugar, en el que más podemos incurrir en este tipo de gastos superfluos e innecesarios, que van agujereando poco a poco nuestra economía doméstica. Y es que muchas veces los lineales del supermercado más próximos a la caja, están plagados de tentaciones, que no estaban incluidas en nuestra lista. "Paquetes de donuts, latas de refresco, chicles, picoteos y snacks son los más habituales, junto con las pilas", enumera.

¿Qué es el método Kakebo?

Es un método japonés que significa 'libro doméstico de contabilidad para fomentar el ahorro'. Kakebo se basa en anotar los gastos en cuatro categorías diferenciadas por colores: 'Supervivencia', 'Opcional', 'Cultura' y 'Extras'. Al final del mes, el gasto total del usuario se calcula y se analiza mediante el uso de personajes animados: el cerdo significa ahorro, el lobo los gastos. Al final de cada semana, un bloque de reflexión de la libreta anima a los ahorradores a revisar si están en el camino correcto para cumplir sus objetivos mensuales.