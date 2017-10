El 1-O pasa factura al Ibex 35, ajeno al rally que viven los mercados europeos

La situación de inestabilidad que se vive en Cataluña está pasando factura a los mercados financieros de España a medida que no se disipa la incertidumbre y va incrementándose.



Desde la celebración del referéndum ilegal del 1-O se han ido produciendo acontecimientos que no han servido para aportar tranquilidad a los mercados. La posibilidad de que Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, declare la independencia de Cataluña de manera unilateral si el Gobierno de España decide ejecutar el artículo 155 de la Constitución, no ayuda a calmar la situación.



La inestabilidad es patente en los mercados financieros. Por ejemplo, desde la celebración del 1-O el Ibex35 ha sufrido una caída del 1,8% al retroceder desde los 10.381,5 puntos hasta la zona de los 10.190 puntos.



Pero no sólo se nota en el parqué bursátil sino también en los mercados de deuda: la rentabilidad del bono español a diez año se ha incrementado desde el 1,63% hasta el 1,66% mientras que la prima de riesgo española ha aumentado casi diez puntos básicos desde el 1-O y se sitúa en los 125,7 puntos.



El Tesoro paga más por la crisis catalana



La situación tiene sus efectos en el coste de financiación de España. Sin ir más lejos, en el día de hoy el Tesoro ha llevado a cabo una subasta de letras y bonos. En ella, la colocación de bonos a tres años ha tenido un interés del 0,074% cuando en la anterior España no sólo no pagaba sino que recibía dinero al colocarlos al -0,014%. Un dato evidente de que la tensión catalana pasa factura.



Javier Urones, analista de XTB, ha señalado que "el Tesoro sigue sin poder desembarazarse de la incertidumbre que despierta el conflicto político con Cataluña y pasa a pagar más por la deuda a medio plazo". Además, destaca que "siguen siendo muy buenos intereses para nuestra financiación aunque lamentamos que la situación política nos esté impidiendo mejorarlos, como está sucediendo en otros países de la eurozona".



La tensión también se aprecia en el Ibex 35. Es cierto que el índice español logra anotarse una subida del 8% en el año pero desde el 1-O sufre un descenso del 1,8%. Por su parte, el Dax rebota desde dicha fecha un 1,1% y se encuentra cotizando en zona de máximos históricos.

El buen momento de la renta variable alemana no se vive en España y, entre otros muchos motivos, le pesa la situación de Cataluña. Todo ello a pesar de contar con el apoyo del BCE.