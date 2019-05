El 45% de los españoles en contra de desvincular las pensiones del IPC

El 45% de los españoles se muestra en contra de desvincular la revalorización de las pensiones del IPC, una de las medidas que ha tomado el Gobierno para reformar el Sistema Público de Pensiones, mientras que un 26% está a favor y un 29% se muestra indeciso.

Esta es una de las principales conclusiones del Observatorio Caser de Pensiones 2013, presentado hoy por el presidente de este organismo, Manuel Álvarez, en el que se valoran las posibles medidas que podría tomar el Gobierno para modificar el sistema de pensiones.

Así, la propuesta de aumentar la edad de jubilación por encima de los 67 años es la medida más impopular, con una nota de 3,6 puntos sobre diez. Entre las medidas mejor vistas figuran el evitar prejubilaciones a cargo del sistema público y la posibilidad de, al jubilarse, recibir las aportaciones más la inflación como renta vitalicia.

"Esto es importante, porque quizás los ciudadanos pueden estar favorables a un cambio del sistema para hacerlo más sostenible. Quizás es el momento de acometer una reforma consensuada por todos los partidos", ha señalado Álvarez, que ha indicado que los españoles no han rechazado "drásticamente" lo que ha propuesto el Gobierno.

Otras medidas que cuentan con el visto bueno de los españoles son la necesidad de que las empresas tengan un papel más activo en la jubilación de sus empleados, ofrecer una mayor liquidez a los planes de pensiones de más de diez años de antigüedad, aumentar las ventajas fiscales del ahorro privado e informar anualmente a los mayores de 50 años de cuál será su pensión.

Factor de sostenibilidad

El Observatorio Caser también se centra en el factor de sostenibilidad, un concepto poco familiar para los españoles, dado que el 74% de los españoles afirma no conocer las conclusiones del Comité de Expertos creado para este fin.

Entre las medidas aprobadas por el Gobierno para aplicar este factor, tan solo obtiene buena nota la relativa a impedir que las pensiones tengan revalorizaciones negativas. Aprueba además la opción de poner un suelo del 0,25% a la revalorización anual de las pensiones.

La medida peor valorada es la sustitución del IPC como índice de revalorización en 2014 por otro sensible a la situación del sistema público de pensiones, seguida de poner un tope a la revalorización de las pensiones de IPC más 0,25% (que en el Senado se elevaría al 0,5%) y retrasar a 2019 las medidas que modificarán el cálculo de la pensión inicial para ligarla a la esperanza de vida.

El estudio también destaca que el 60% de los españoles tiene un grado de confianza bajo o muy bajo en que la Comisión del Pacto de Toledo y el Gobierno tengan éxito en la reforma del sistema. Además, desvela que el 59% de los ciudadanos cree que el sistema reducirá sus pensiones, pero no desaparecerá en un plazo de 20 ó 30 años, frente al 20% que piensa que sí se extinguirá. También se pone de manifiesto que el 37% de los españoles estima que las pensiones públicas son muy bajas.

Los datos relativos al uso del fondo de reserva de las pensiones mantienen la misma tónica del año pasado, ya que el 43% de los españoles entiende que su empleo es "muy grave", frente al 50% que lo ve preocupante y al 7,8% que cree que es normal.

Dificultad de ahorro

Las conclusiones de este estudio muestran que un 66% de los españoles no puede o no quiere ahorrar para su jubilación. La edad media de inicio del ahorro baja respecto a 2012 a 34,5 años, y se incrementa sustancialmente la cuantía media de ahorro anual, que pasa a 2.416 euros anuales.

El 80% de los españoles afirma que quiere ahorrar para su jubilación, aunque solo el 55% cree que podrá hacerlo. Entre los motivos que se aluden para no ahorrar se encuentran la imposibilidad de hacerlo y la juventud del ciudadano. En cuanto al perfil de ahorrador, el 59% es conservador, el 37% es moderado y el 4% dinámico.

"El intenso debate político y social generado en torno a la reforma del sistema de pensiones y las dudas cada vez más generalizadas sobre la viabilidad futura de la Seguridad Social, así como el temor a no disponer de una pensión el día de mañana han calado entre los españoles, que empiezan a comprender que aunque no ahorran porque no pueden, cada vez hay menos excusas que justifican no poder hacerlo, salvo la imposibilidad por falta de ingresos", apunta el estudio.

Entre los motivos que impiden el ahorro se encuentran las cuestiones laborales y la hipoteca. Asimismo, llama la atención la caída de la confianza en la Seguridad Social.