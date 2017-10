El Bitcoin sube más de un 7% y alcanza máximos históricos en los 5.161 dólares

Las declaraciones de las últimas semanas parecen no frenar la tendencia alcista del Bitcoin y hoy logra un rebote superior al 7%, cotizando en los 5.161 dólares. Por tanto, alcanza máximos históricos y sobrepasa los 85.000 millones de dólares de capitalización.



Una capitalización de la moneda digital que sólo superan dos compañías del Ibex 35 como son Inditex y Banco Santander y que pone de manifiesto el boom que han experimentado las criptomonedas. El Ethereum, la segunda divisa digital en términos de capitalización, sube más de un 1% y vale poco menos de 30.000 millones, casi tres veces menos que el Bitcoin.



Un comportamiento imparable del Bitcoin que parece no encontrar freno a pesar de la multitud de voces que alertan de la especulación en la criptomoneda. El último en cargar contra la divisa digital ha sido Kenneth Rogoff, profesor de Economía en Harvard, que ha señalado que "el precio del bitcoin se derrumbará en el futuro ya que vale más que tres onzas de oro, algo que no parece muy racional".



Por su parte, Jaime Dimon, presidente de JP Morgan, destacaba que "el Bitcoin es un fraude". Además, fue más allá al señalar que "si tuviera un trader que operase con bitcoin le despediría en un segundo".



Unas voces críticas que se unen a otras que tienen más fuerza como los bancos centrales de China y Rusia. El organismo oficial chino afirmaba que las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) eran ilegales y solicitó que todas las actividades de recaudación fueran detenidas de manera inmediata.



Por su parte, el primer vicepresidente del Banco Central de Rusia, Sergey Shvetsov, señalaba que estaban trabajando con la fiscalía del país para cerrar página web en las que se puedan comprar criptomonedas.



Por tanto, el Bitcoin parece que se encuentra ante un futuro en el que se regulará, cada vez más, su uso debido al apogeo que están alcanzando las criptomonedas. Una situación que no ha tambaleado su cotización ya que sólo este año ha pasado de los 951,36 dólares hasta los 5.137 dólares, es decir, ha multiplicado por más de cinco su valor en el mercado.



Además, las subidas podrían continuar a tenor de las recomendaciones de Saxo Bank. Kay Van-Petersen, estratega de global-macro de Saxo Bank, señalaba hace unos meses que "el Bitcoin llegará a 100.000 dólares en 10 años". Una previsión demasiado ambiciosa aunque no debería descartarse visto el recorrido en los últimos años.