El bitcoin multiplica ya por cinco su valor este año y sigue al alza

Es uno de los miedos de burbuja que más vaticinan los expertos. El valor de la moneda digital bitcóin se ha multiplicado por cinco este año y continúa en alza: llegó a alcanzar los 6.000 dólares el pasado viernes, ante el entusiasmo de expertos que vaticinan más subidas y la cautela de los que ven cercano el estallido de una burbuja.



La volátil moneda digital, que cerró 2016 por debajo de los 1.000 dólares, había superado la barrera de los 5.000 apenas una semana antes, el 12 de octubre, después de experimentar bajadas relacionadas con el escrutinio de las autoridades estadounidenses y chinas en las últimas semanas.



En agosto, bitcóin estableció una separación entre moneda digital y "bitcóin cash" (efectivo), ante lo cual su valor se disparó, y se espera que dentro de unas semanas, de acuerdo con la cadena financiera CNBC, también se produzca otra bifurcación de la divisa, llamada "bitcóin oro".



Los acólitos del bitcóin aplauden con entusiasmo el sistema global y descentralizado de esta criptomoneda, cuyas transacciones directas entre usuarios, sin intermediarios, quedan registradas en una base de datos pública.



Mientras que autoridades como las japonesas han tomado medidas para regularizar el uso del bitcóin y algunos expertos vaticinan que a finales de año podría alcanzar un valor de 10.000 dólares, otros recomiendan cautela ante la posibilidad de que se trate de una burbuja.

El riesgo de pérdidas para los inversores es alto

"Aunque es encantador su potencial alcista, el riesgo significativo de pérdidas es incompatible con inversiones prudentes para objetivos a largo plazo, como los ahorros para la universidad, la compra de una casa o la jubilación", indicó Julie Ford, fundadora de Ford Financial Solutions, a The Wall Street Journal.



A pesar del escepticismo, la adaptación del mundo de los negocios a las nuevas tecnologías es imparable, y establecimientos desde restaurantes hasta inmobiliarias se han lanzado a permitir transacciones financieras con la controvertida moneda virtual.



Incluso el banco de inversión Goldman Sachs analiza la posibilidad de comenzar a operar con bitcoines y otras monedas digitales. Lejos de esa posibilidad, otros, como el grupo JPMorgan Chase, rechazan totalmente su adopción.



Su máximo directivo, James Dimon, consideró recientemente el bitcóin un "fraude" que "no acabará bien" y hace unos días añadió leña al tema en una conferencia: "Si eres lo suficientemente estúpido para comprarla, pagarás el precio un día".



No obstante, el ejecutivo se mostró a favor de las criptomonedas en general y también del "blockchain", o cadena de bloques, la tecnología virtual en la que se basan y que garantiza la veracidad de las operaciones por internet.



"Con lo que tengo un problema es con las criptomonedas no autorizadas", zanjó Dimon, quien opinó que los gobiernos "destrozarán" el bitcóin en última instancia porque lo que quieren es "controlar sus divisas".



Una capitalización de 150.000 millones

Al mismo tiempo que se produce este tira y afloja, el bitcóin, que fue creado en 2008 por un ingeniero con el pseudónimo Satoshi Nakamoto, ha generado un ecosistema de empresas y firmas de inversión que se dedican a seguir su evolución y se nutren de él.



La red formada por las monedas digitales, entre ellas Bitcoin y Ethereum, la segunda divisa en el mercado, tienen una capitalización equivalente a unos 150.000 millones de dólares, según cálculos de The Wall Street Journal de este mes.