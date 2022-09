El bloqueo del ATC de Villar de Cañas provocará un sobrecoste 2.100 millones.

Las centrales nucleares no estarán activas más allá de 2035. Pedro Sánchez y su Gobierno se han comprometido a dar la puntilla a la energía nuclear, en una apuesta decidida las renovables, cumpliendo de forma rigurosa con el calendario previsto de cierre de plantas, que contempla el cese de actividad de la última -Trillo- dentro de 13 años. La decisión, reiterada en numerosas ocasiones, se ejecuta en un contexto de precios energéticos disparados y en el que países como la vecina Francia han apostado por seguir manteniendo sus nucleares, que les generan el 70% de su energía.

Mientras, una vez decidido el camino de cerrar las centrales en el tiempo estipulado, el debate está en cómo hacer frente a los residuos generados y los que se provocarán con el desmantelamiento de las centrales. Sánchez, en el primer momento de desembarcar en Moncloa descartó la opción principal: un gran almacén para acoger la basura nuclear, pese a que su ubicación estaba decidida desde 2011. Los planes del Gobierno a los que se ha comprometido hasta sus últimas consecuencias trastocan el proyecto inicial, pero las alternativas sobre la mesa suponen además un alto coste y alguna que otra complicación.

En marzo de 2020 se descartó la construcción de las instalaciones nucleares del Almacén Temporal Centralizado (ATC), una obra valorada en 272 millones que se licitó seis años antes. y aquellas instalaciones requeridas, situadas dentro de la denominada "área controlada" (doble vallado) excepto el edificio de oficinas.

Presupuesto base de licitación sin impuestos 217.760.000,00 EurosLa idea de construir este almacén nació muchos años atrás, en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la empresa pública Enresa, encargada de la gestión de residuos nucleares, elaboró un proyecto que proponía esta solución en línea con otros países de nuestro entorno. En 2006 el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó el primer diseño; seis años más tarde, el Consejo de Ministros aprobó la candidatura de Villar de Cañas (Cuenca) para albergarlo. El plan siguió avanzando en 2014 con las solicitudes de autorización de emplazamiento y construcción pero cuatro años después el PSOE decidió olvidarse, de momento, de levantar un almacén que en su día levantó ampollas en el partido por la oposición del presidente manchego Emiliano García Page, que desató una guerra judicial contra el municipio. Según el propio Consejo de Seguridad Nuclear, la decisión llegó tras "47.000 horas de trabajo técnico para analizar la autorización de construcción del ATC" y cuando sólo "faltaban unas 800 horas (unos 15 días) para terminar su evaluación".

ati-asco.jpgAlmacenaje de residuos en Ascó | Enresa

La no existencia de unas instalaciones que en principio se querían tener listas en 2010 y que el borrador del séptimo plan de residuos radiactivos posterga ya a 2028 implica que el combustible gastado se esté almacenando primero en las piscinas de cada central y después en Almacenes Temporales Individualizados (ATI) como los que ya existen en Trillo, José Cabrera, Ascó, Almaraz y Santa María de Garoña. En las piscinas, resistentes a seísmos y con entre 11 y 13 metros de profundidad, el combustible se enfría y se blinda frente a fugas. En los ATI, es almacenado en seco, en bidones diseñados para soportar terremotos colocados a la intemperie sobre losas sísmicas o en naves de hormigón también a prueba de seísmos.

piscina-combustible-gastado-foro-nuclear.jpgPiscina de combustible usado | Foro Nuclear

A los residuos de estas centrales se suman otros: los de la central de Vandellós I que se enviaron a Francia para ser reprocesados y que según el acuerdo que se firmó en 2013 con la francesa Areva tenían que haber regresado a España el 30 de junio de 2017. A partir de esa fecha, Enresa se comprometió a pagar una penalización diaria que sería devuelta al regreso de los residuos descontando el pago por el almacenamiento. La cantidad pagada en los años 2020, 2019, 2018 y 2017 fue de 76.618,14, 76.296,09, 74.887,03 y 73.044,94 euros diarios. En 2021 se pagaron 78.848,66 euros al día, según fuentes de la empresa. En total, unos 124 millones de euros por 12 capsulas con un volumen de 2,33 metros cúbicos y 68 capsulas con un volumen total de 13,2 metros cúbicos de residuos vitrificados de alta actividad.

"Es necesario para España"

Entre tanto, en Villar de Cañas no pierden la esperanza aunque asumen que a corto plazo no se recuperará el proyecto: dan por hecho que no saldrá adelante antes de las elecciones autonómicas de 2023 y las generales de unos meses después. En el pueblo "el apoyo sigue siendo

Sin embargo, la tarea de cierre no será fácil, ni barata, y el Gobierno se ha visto obligado a formalizar a principios de septiembre un contrato, al que ha tenido acceso La Información, valorado en 218 millones de euros y adjudicado por 144 millones, para diseñar y construir un sistema individualizado de almacenamiento en seco de combustible gastado en las centrales de Ascó, Almaraz, Cofrentes y Vandellós II, al estar suspendido el Almacén Temporal Centralizado (ATC), que tiene aprobada su ubicación en la localidad conquense de Villar de Cañas desde hace 11 años. Si el ATC finalmente no sale adelante, la alternativa sería la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD), uno en cada planta nuclear, que supondría un sobrecoste importante