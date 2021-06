El cheque bebé, la 'bomba' electoral que estalló en las manos de Zapatero y Rajoy

El fomento de la natalidad, la protección de la familia y las rebajas fiscales de los impuestos cedidos formarán parte de la hoja de ruta de la legislatura de la recién investida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que le bastaron los votos de su grupo y de Vox para poner en marcha un Ejecutivo en solitario, con un número de consejerías mínimo y sin vicepresidencia. Sin duda, tras su triunfo indiscutible el pasado 4 de mayo en las elecciones autonómicas, Ayuso se ha convertido en una de las políticas más observadas y ninguno de sus movimientos deja indiferente.

Su discurso de investidura del pasado jueves supuso un claro guiño a Vox, un grupo con el que tendrá que contar a partir de ahora para que muchas de sus iniciativas salgan adelante y que ha asegurado que hará un oposición contundente, pero el cheque bebé supone una mano tendida al partido de Santiago Abascal. El ‘invento’, que solo llegará a 14.000 familias y al que no podrán acceder la mayoría de los inmigrantes, no es nuevo y lo han utilizado a la izquierda y la derecha todos los partidos estatales y muchos autonómicos como arma electoral.

Pese a ser todo un incentivo económico, según reconocen las propias mujeres, no es prioritario a la hora de tener hijos. Solo dos de cada diez admite, según una macroencuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), que no tienen hijos por razones económicas, mientras la conciliación laboral y los permisos de maternidad más largos y compartidos, incentivarían la natalidad, en un momento en el que están en juego las futuras pensiones, porque no habrá suficientes afiliados que trabajen para ellas. Hasta un 15% de las mujeres cree que la natalidad no debe ser incentivada.

Casi la mitad de las mujeres considera que el aumento de la duración del permiso de maternidad/paternidad, la equiparación de la duración de este para los hombres que trabajan, más escuelas infantiles asequibles y de calidad para niños de 0 a 3 años de edad, flexibilidad en el horario de trabajo para los padres-madres con niños pequeños, mejoras en las condiciones de excedencias y reducciones de jornada por cuidado de hijos y campañas de concienciación para los empresarios sobre la conciliación familiar y laboral son las vías adecuadas para fomentar la natalidad.

Aznar, Rajoy y Zapatero

Utilizaron la fórmula tanto José Luis Rodríguez Zapatero, que aprobó en noviembre de 2007 un cheque bebé de 500 euros que llegó a ser universal, pero que tuvo una vida muy corta debido a la recesión económica, como Mariano Rajoy, que impulsó en 2015, en plena reactivación económica, el denominado cheque familiar, una ampliación del de José María Aznar de 2002, para beneficiar a los hogares monoparentales además de a las familias numerosas. Ambos ex presidentes pusieron en marcha sus iniciativas a pocos meses de que se celebrasen unas elecciones generales, el primero solo cuatro meses antes, y el segundo, que había criticado la medida de Rodríguez Zapatero y más duramente su grupo parlamentario, a ocho meses de unas generales que saldaron con unos resultados que no permitieron gobernar al Partido Popular.

Pero fue el ex presidente José María Aznar, con el objetivo de atraer el voto conservador y de la 'gran familia', el primero que lanzó una batería de ayudas fiscales, sociales y económicas para ganar las elecciones autonómicas y municipales que se celebraron el 25 de mayo de 2003. En plena campaña electoral concretó muchas de las medidas, entre ellas la gratuidad de la enseñanza de 3 a 6 años, 400.000 plazas de guarderías para menores de 3 años y deducciones en los impuestos para determinados colectivos.

Doce años después, Rajoy avanzaba sobre el legado de Aznar y extendía el cheque familia a las monoparentales con dos hijos. Las familias numerosas y con ascendientes o descendientes con discapacidad ya recibían bonificaciones fiscales de 1.200 euros, que se podían acumular a las impulsadas por Aznar de 100 euros al mes para madres trabajadoras con hijos de menos de tres años, pero Rajoy quiso extender los cheques a los hogares formados por un progenitor y dos hijos. Hasta un millón de familias se beneficiaron con la mediada.

Con las pensiones en un momento crítico, a la espera de firmar la reforma tras una intensa negociación, la caída de la natalidad -mayor debido a la Covid- y la falta de mano de obra en el futuro hará que sea muy difícil el pago de las prestaciones de los jubilados. Los 500 euros de Ayuso, que solo podrán recibir madres muy jóvenes con arraigo en Madrid, es un paso, aunque seguramente insuficiente, en un contexto en el que prácticamente todas las comunidades se han apuntado a los incentivos a la maternidad, por vía económica o por la de la flexibilidad que permite el cuidado de los niños sin perder derechos.

El Principado de Asturias y Canarias son las comunidades que más apoyo dan a las madres en la Declaración de la Renta y recogen hasta ocho deducciones disponibles en este campo, según la Agencia Tributaria. Mientras, las comunidades que menos beneficios fiscales ofrecen son Andalucía, con tres deducciones por nacimiento, adopción nacional e internacional y familias monoparentales, y Cataluña que ofrece una única desgravación por nacimiento y adopción, según un informe de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

La deducción por nacimiento y adopción de hijos es la opción más común, ofrecida por prácticamente todas las autonomías, pero algunas apoyan fiscalmente a los que optan por criar a sus hijos en zonas rurales, despobladas o en riesgo de estarlo, como es el caso de Aragón, Asturias, Cantabria o La Rioja. La conciliación entre la vida personal y laboral, la guardería y el cuidado de los niños es incentivado fiscalmente hasta en 12 regiones.