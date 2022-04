El cierre del mercado de Shanghái afecta a España: textil y cobre, bajo amenaza

Más de 25 millones de personas son las que residen en el corazón económico de China: Shanghái. Todos ellos llevan ya varias semanas bajo unas severas restricciones que ha impuesto el Gobierno de Xi Jinping, que sigue apostando por su estrategia 'Covid 0' para hacer frente a esta pandemia, que surgió precisamente en este país y que, dos años más tarde, sigue sufriendo. Esta situación que vive -en concreto esta ciudad- ha salpicado de lleno a su puerto, que es, según Santander Trade, "con mucho, el más activo del mundo". Un escenario que empuja otra vez a largos cuellos de botella, que tendrán una incidencia negativa sobre la cadena de suministro global y, por ende, sobre España.

"El 0,5% de las exportaciones que hace China a todo el mundo van hacia España", aseguran fuentes del ICEX (Instituto de Comercio Exterior). Los productos principales que son transportados por las navieras a los puertos del país son muy variados. Entre estos, cabe resaltar "los materiales eléctricos, las máquinas y los aparatos mecánicos, los artículos textiles, los juguetes y otros juegos, los artículos deportivos y las prendas de vestir".

La carne y los despojos comestibles son, con diferencia, lo que más importa España a China. De hecho, nuestro país es el principal exportador de carne de cerdo al país asiático. Aunque estos buenos datos podrían verse sensiblemente reducidos en los próximos años, ya que se debieron a una gripe porcina que sufrió el país y que le obligó a buscar este tipo de carne en otros mercados. Por otro lado, destacan otras mercancías que los empresarios españoles también exportan, "como los minerales, las escorias y cenizas, las máquinas y los aparatos mecánicos, los productos farmacéuticos, los vehículos automóviles y los tractores".

Desde el puerto de Valencia aseguran que "no sabemos cómo cuantificar lo que supone el cierre del puerto de Shanghái. De momento, es pronto para hacer una valoración. Veremos los efectos en una o dos semanas. Pero ahora mismo no estamos notando nada. Lo que están haciendo es reorganizar las navieras que transitan por todo el mundo para que el impacto sea el mínimo posible. Las mercancías tienen que llegar, pero no sabemos todavía las consecuencias de esto. Es evidente que habrá retrasos en la llegada de la mercancía".

Los puertos españoles ya sufren el cierre del mercado de Shangái. Europa Press

En el Grupo Tiba, una compañía especializada en transporte internacional, aseguran que es inviable hacer cualquier tipo de exportación hacia el puerto de Shanghái porque se encuentra cerrado. Un escenario que, según dicen, comenzó esta semana debido a las restricciones por la Covid. De momento, no recomiendan a sus clientes intentar hacer cualquier tipo de operación, ya sea exportación o importación. Sin embargo, se mantienen esperanzados de que esta incidencia se pueda resolver pronto. "Normalmente un envío a Shanghái tarda unos 25 días. Quizá, dentro de unos días, se pueda de nuevo reabrir este canal porque, al final, es casi un mes hasta que llegan los productos al puerto".

En poco más de una semana España retirará la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores. Una medida que tiene una gran carga simbólica ya que esta ha sido la 'herramienta' con la que el Gobierno ha tratado de frenar la Covid durante estos últimos dos años. Así, mientras los españoles van olvidando los peores estragos de la pandemia, en el país asiático continúan con una enfermedad que, aunque en nuestro país apenas afecta a la salud de los ciudadanos, continuará lastrando la economía de España. Un país, el nuestro, cuyo cuadro macroeconómico reclama de forma urgente la estabilidad económica y comercial de antaño para poder llevar a cabo la recuperación que tanto ansía.