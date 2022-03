El coladero de la reforma laboral agrava el paro de camiones: 8.000 subcontratas.

Las 'marchas lentas' continúan por las diferentes ciudades de España. Ahora, la plataforma convocante -y menospreciada por el Gobierno- consigue nuevos adeptos, que han forzado a las grandes asocaciones a secundar su causa. Una situación que ha llevado a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a adelantar un día su reunión con el Comité Nacional de Transporte por Carretera para tratar de atajar cuanto antes un problema al que ya ha comprometido 500 millones de euros en bonificaciones a los carburantes. Un escenario 'frágil' al que se le une otro imprevisto añadido: los operadores logísticos, que se encargan de subcontratar transportistas, son casi 8.000 (7.852) en todo el territorio. Una cifra que, en parte, ha contado con el permiso de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que no puso el coto a la subcontratación de servicios relacionados con la actividad principal de la empresa, tal y como pedían los sindicatos.

El economista Gonzalo Bernardos relata a La Información cómo funciona el sistema de subcontratación de transportistas. "Las empresas llevan varios años externalizando aquellas actividades que no son principales. El proceso es el siguiente: la gran empresa lo que hace es externalizar el transporte. Podría hacerlo con 100 empresas pequeñas, pero esto supone costes de gestión. Entonces, lo que hacen es externalizarlo a otra empresa (un operador de transporte, que no tiene ningún camión) para que vuelva a subcontratar a otras empresas. Al camionero le sacan salario por dos vías, lo que paga de menos la primera compañía y lo que se lleva el intermediario", sentencia Bernardos.

Así, los promotores de los paros del sector se quejan de que los pequeños transportistas trabajan a pérdidas en un contexto en el que el precio del gasoil se ha disparado y piden una revisión del sistema de subcontratación. El Gobierno ya les ha prometido que las subidas de los precios del carburante serán trasladadas a los contratos con los cargadores (los que se encargan de cargar y descargar de una fábrica). Sin embargo, los autónomos y las pymes afirman que esa medida no les ayuda y, en cambio, sí beneficia a las grandes empresas de transportes que se apoyan en la subcontratación.

Nuria Lacaci, secretaria general de la Asociación de Cargadores de España (ACE), asegura que "nosotros no podemos controlar los niveles de subcontratación, es algo que se nos escapa. No tengo la solución, aunque una idea podría ser aumentar la transparencia de toda la cadena para ver cuántas subcontratas hay". Lacaci cree que estos aumentos de la cadena de las subcontrataciones se pueden deber a "aumentos de picos de la demanda". Así refleja ella cómo los cargadores desconocen cómo funciona este régimen de contratación: "Al final, el camión que viene a cargar a nuestro almacén no sabemos de quién es. Es decir, no tenemos ni idea de si es el tercero o cuarto en una cadena de subcontratación".

El coladero de la reforma laboral agrava el paro de camiones: 8.000 subcontratas. Europa Press

Lacaci afirma que la plataforma que ha convocado las movilizaciones "no va en contra del gran operador (el primero que busca el transporte) porque entienden que entre la empresa (cargador) y el camionero debe haber un eslabón ya que tiene la información perfecta para ponerlos en contacto. Además, en caso de que el camión tenga una avería, el operador es el que se pone en contacto con otro autónomo (camión) que lo sustituya". Por otro lado, Lacasi añade, "lo que no sé si es necesario es que haya entre el operador logístico y el transportista dos o tres figuras más".

Victor González, presidente de Fetransa (una asociación de transportistas), asegura que "lo más oportuno sería limitar a tres las subcontrataciones. Es verdad que se da en muchas ocasiones el eterno rebote, es decir, que una orden de transporte -que en un origen tendría un precio razonable- se subcontrata de manera casi infinita, pasando de mano en mano, hasta que llega al transportista efectivo (el que hace el viaje). Este servicio por el que se podría pagar 1.000 euros, el camionero acabará cobrando 600. Esa es la problemática de que no haya ninguna limitación a la subcontratación". La plataforma convocante, sin embargo, insiste en limitar a una sola subcontratación. Una idea que rechazan desde Fetransa porque "hay un tipo de transportes que sí requieren que intervenga una subcontratación por su tipología o por su especialidad".