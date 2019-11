Cotsco se vuelca en España: así quiere que los sevillanos compren al estilo de Ohio

Es como comprar en Cleveland (Ohio), Seattle (Washington) o San Diego (California), pero hacerlo en Sevilla o Getafe (Madrid) y próximamente, el año que viene, en Las Rozas (Madrid), Sestao (Vizcaya) o Zaragoza, ciudad ésta donde Costco, el gigante estadounidense que es el mayor grupo de distribución del mundo tras Val-Mart, negocia la adquisición de terreno para instalar allí uno de sus macrotiendas-almacén. El modelo de compras americano, donde todo es a lo grande en cantidades, formatos y en número de productos a disposición del cliente, comienza a extenderse en España y según la propia compañía y su memoria de 2018, cuenta ya con cerca de 200.000 socios en España. Por ahora solo están abiertas las de Sevilla y Getafe y para acceder a ellas se debe comprar una tarjeta de socio a un precio de 36 euros. Un club de compras para particulares a precio de mayorista. Una especie de Makro, que está abierto al cliente individual y, además, se presta servicio a establecimientos de hostelería, empresas y autónomos.

Miguel Ángel, un madrileño que se acercaba esta semana al Costco de Getafe comentaba que es "muy del estilo americano. Todo es tamaño XXL. Hay que pagar cuota anual para poder comprar. Hemos ido en poco más de dos ocasiones, pero la verdad es que nos ha gustado mucho. Eso sí, tienes que tener una gran capacidad de almacenaje, ya que a poco que compres llenarás el carro". Y ese es uno de los grandes problemas que encuentran los consumidores españoles en Costco: "Todo es a lo grande, las cantidades los formatos... botes de Nutella de 5 kilos, sacos de azúcar del mismo tamaño. Realmente sale rentable si eres una familia numerosa o tienes sitio para almacenar. Aquí las casas son de 70 metros cuadrados y no son tan grandes como en Estados Unidos, con garaje, sótano… Hay que comprar en grandes cantidades para que te salga bien de precio", cuenta una sevillana, Olga, que compra en el Costco de la capital andaluza, el primero que se abrió en España en 2014. "Yo acabo de comprar 80 latas de Coca-Cola a un precio estupendo. Ya tengo refrescos para medio año".

Nieves, cliente del Costo getafense explica que "he estado varias veces en Costco cuando estuve en EEUU y la verdad que es bastante fiel al original. Puedes encontrar desde ropa, hasta mobiliario, electrodomésticos, productos de higiene y, por supuesto, comida. El concepto es todo a lo grande y el precio resulta más barato que en los demás comercios. Tienen cosas que no puedes encontrar en otros sitios a buen precio, lo que pasa que precisamente por eso acabas llevándote un montón de cosas que no siempre necesitas. También dispone de un restaurante de comida rápida y puestos para que pruebes sus productos gratuitamente". Luis, un empleado de banca de 40 años, que tiene la tarjeta de socio de Costco, cree que "si no eres una familia grande o compartes tus compras con otra familia no merece la pena porque hay que comprar mucho, pero sólo con la gasolina que venden, un 10% más barata que en otros establecimientos, amortizas la cuota en un año". Y es que en eso coinciden todos los clientes del gigante norteamericano, "la gasolina es baratísima".

Incluso la propia empresa, que ha acabado el año fiscal 2018-2019, cerrado en agosto, con un incremento de ventas en nuestro país del 28%, hasta los 145 millones de euros, achaca parte de su crecimiento en España a la venta de carburante. Buena parte del incremento en las ventas en España "se debe al crecimiento espectacular de las ventas de gasolinera tanto de la estación de servicio de Getafe, abierta en octubre de 2015, como la nueva estación de servicio de Sevilla que abrió sus puertas en enero de 2018”, según asegura Costco Wholesale Spain en su memoria.

Pese a este incremento en las ventas, la compañía no ha abandonado los números rojos desde su desembarco en 2014 en España, donde acumula 89 millones de pérdidas. Cuenta con 630 empleados y en el anterior ejercicio perdió 14,9 millones de euros, un 10% menos que en el precedente. Costco, que comenzó su actividad en un hangar de aviones de San Diego, donde inauguró la entonces llamada Price Club, su primer establecimiento en 1976, está presente en 12 países de todo el mundo, también en China, con 700 centros y unos 239.000 empleados, y su cifra de negocio en España es apenas una gota de agua para una cifra de negocio global de 136.000 millones de euros y unos beneficios de más de 3.300 millones de euros en el ejercicio fiscal 2018-2019.

La compañía asegura estar contenta de la evolución en España y continuará así sus planes de expansión en España que contemplan la apertura el año que viene de la tienda de Sestao, donde ha invertido 40 millones de euros, y la de Las Rozas, que ya construye, y que estaba previsto abrir en 2016, pero problemas administrativos ha retrasado su puerta en funcionamiento hasta el año 2020. A ellas se unirá, si fructifican las negociaciones con el centro comercial Plaza Imperial de Zaragoza, una quinta tienda a orillas del Ebro. El plan de expansión de la compañía estadounidense prevé llegar a los 50 establecimientos en España en 15 años.

Todos ellos con la misma filosofía: espacios enormes, las tiendas tienen un tamaño estándar de 14.000 metros cuadrados y un gran aparcamiento, una gran variedad de productos, solo en alimentación ofrece 3.800 referencias diferentes, y también de su marca blanca 'Kirkland Signature'. Productos de hostelería, confitería, electrodomésticos, televisión, repuestos para el coche, neumáticos, juguetes, dispositivos electrónicos, artículos para el deporte, joyería, relojería, cámaras, audiovisual, libros, productos del hogar, salud, belleza, mobiliario, equipamiento y productos para oficina… "todo con la mejor calidad porque ese es el objetivo reconocido por la empresa: productos de la máxima calidad a precios 'low cost'"

Mira también La primera tienda europea de AliExpress abre sus puertas y reúne a 3.000 personas

Ismael Durán, 'socio' del Costco de Getafe, resume, en su opinión sobre el supermercado, la filosofía de Costco: "Es una empresa americana. Los productos que venden son primeras marcas. Gran parte de ellos son marcas no conocidas en España y productos típicos americanos. Tienes que comprar la caja entera o el lote que te ofrecen. No es el lugar que buscas para ahorrar. Dirigido a familias numerosas, para hacer una fiesta o empresas. Aunque siempre tienes algunos productos de venta individual que te pueden salir más económicos que en otras tiendas, pero hablamos normalmente de marcas caras. Lo más rentable la gasolina, puedes ahorrar hasta 15€ por depósito (vehículo grande) comparado con otras gasolineras más conocidas. Debes ser socio para entrar, tienes una cuota anual". También coinciden en algo todos los clientes: "Unna de las mejores cosas es su enorme aparcamiento y que además de comprar puedes comer a un precio casi regalado. Perritos, patatas fritas, pizzas, hamburguesas, pollos…" El estilo de compras americano llega a España. Ya tiene 200.000 socios. Eso sí, todo es a lo grande. Tamaño XXL.