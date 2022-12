El Euríbor modera su avance y cierra el mes en el 2,82%, máximos desde 2008

El Banco de España ha confirmado que el Euríbor a 12 meses ha continuado subiendo en noviembre, al cerrar en una media del 2,828%, frente al 2,629% de octubre, lo que supone haber moderado su avance. En los últimos doce meses, el Euríbor acumula una subida de 3,315 puntos. El índice sigue en máximos desde diciembre de 2008, cuando cerró en el 3,452%.

El dato de noviembre supone que una persona que tenga contratada una hipoteca variable a 30 años de 150.000 euros y con un diferencial del 0,99% más Euríbor sufrirá un aumento de su cuota hipotecaria de alrededor de 251 euros, es decir, pasaría de pagar 448 euros al mes a abonar 700 euros a partir de la revisión, lo que equivale a un incremento de 3.000 euros anuales. El Banco de España también ha publicado que el Míbor, el tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000, cerró también noviembre en el 2,828%.

En cuanto a los nuevos tipos de interés oficiales que ahora se publican, el Euríbor a una semana se situó en 1,375%, a un mes en 1,423%, a tres meses en 1,825% y a seis meses en 2,321%. Respecto al tipo de interés a corto plazo del dinero (€STR), definido como el valor que tenga el último día hábil del mes a efectos de Target el tipo de interés medio compuesto a distintos plazos (una semana, un mes, tres meses, seis meses y 12 meses) que es elaborado y difundido por el Banco Central Europeo (BCE), el tipo de interés de referencia basado en el €STR a una semana se situó en 1,404%, a un mes en 1,290%, a tres meses en 0,764%, a seis meses en 0,182% y a un año en -0,195%.

El Euríbor podría llegar al 3% antes de acabar el año

iAhorro estima que el Euríbor podría alcanzar e incluso superar el 3% antes de que acabe 2022 y señala que, aunque su auge ha sido más paulatino en noviembre, el indicador sigue aumentando y no es una "buena noticia" para los usuarios con hipotecas a tipo variable, ya que su cuota mensual sigue encareciéndose. El director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, afirma que el incremento que se ha producido desde enero ha sido "algo totalmente excepcional" que se sitúa "fuera de las dinámicas del mercado". "Es algo que nunca habíamos visto en la historia del Euríbor", añade Colombelli, quien sostiene que el Euríbor "no echará el freno" a corto y medio plazo.

Para HelpMyCash, esta subida se explica por la política del Banco Central Europeo (BCE), que ha aumentado sus tipos hasta el 2% para contener la elevada inflación de la eurozona. Como las entidades bancarias del continente pagan más por pedir prestado al BCE, aplican un interés más elevado sobre los préstamos que se conceden entre ellos, que es el que se usa para calcular el Euríbor. Este comparador espera que el BCE suba nuevamente sus tipos en su próxima reunión del 15 de diciembre al menos hasta el 2,50%. Dado que el Euríbor ha cotizado históricamente entre 0,5 y un punto porcentual por encima del interés del banco central, desde el comparador también ven muy probable que este índice cierre el año en torno al 3% o por encima.

Tipos fijos de hasta el 4%

Por otro lado, iAhorro ha apuntado que la subida del índice afecta no solo a las hipotecas variables, sino también a futuros hipotecados, ya que aquellos que tengan un perfil más justo pueden tener muchas más dificultades para que el banco les conceda la hipoteca. "No es que los bancos sean más rígidos con la subida del Euríbor, sino que a este tipo persona ya se le hace imposible poder pedir una hipoteca y que se la concedan porque podría superar los ratios de endeudamiento (no destinar más del 30-35% de su sueldo al pago de la vivienda), es decir, podría tener problemas para hacer frente a la cuota mensual de su hipoteca", ha afirmado Colombelli.

Esto, además, estaría provocando que la hipoteca a tipo fijo quede en un segundo plano para las entidades financieras, que estarían encareciendo sus tipos fijos hasta llegar en ocasiones al 4%: "En general, hay menos tipo fijo porque hay más resistencia de los bancos a la hora de ofrecerlo. Además, ahora un tipo fijo del 2% o 2,5% podríamos decir que es un tipo bueno porque ya hay muchos bancos que lo sitúan por encima del 3%", comenta el director de Hipotecas de iAhorro.