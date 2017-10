El FMI augura que los españoles vivirán aún algunos años más de sueldos bajos

Los salarios en España no repuntarán mientras la tasa de paro continúe en niveles tan elevados como los actuales. El Fondo de Monetario Internacional ha estudiado las causas por las que los salarios en los países desarrollados no han aumentado con el mismo vigor que sus economías y ha concluido que es el exceso de mano de obra 'ociosa' (es decir, sin posibilidad de encontrar un empleo) el que impide que eso ocurra, entre otros factores.

El FMI encuentra que en aquellos países donde las tasas de paro continúan en niveles mucho más elevados que antes de la crisis, entre los que menciona expresamente a España, Portugal e Italia, este factor explica más de la mitad de la desaceleración del incremento de los salarios desde el año 2007 y está actuando de freno para el crecimiento de los salarios.

En opinión del organismo, los salarios no se recuperarán mientras que ese segmento de mano de obra poco aprovechada no se reduzca. Y aquí el FMI precisa que no habla únicamente de las personas que están en paro, sino también de aquellas que trabajan menos horas de las que trabajaban antes de la crisis y de las que están trabajando a tiempo parcial de forma involuntaria, un asunto éste último que se ha convertido en una preocupación recurrente en los informes del FMI sobre España y también en los de otros organismos.

Como a todo diagnóstico del FMI lo acompaña su correspondiente propuesta de reforma, el organismo recomienda a España implementar reformas que impulsen la demanda y que sirvan para estimular la creación de empleo. Eso, a corto plazo, a medio y largo plazo plantea medidas de más calado...

Extender el Salario Mínimo a los empleos a tiempo parcial

Una de las más llamativas es ampliar el alcance del Salario Mínimo Interprofesional para incluir también a los empleados a tiempo parcial, equiparar su trato al de los empleados a tiempo completo mediante la ampliación de las vacaciones o las licencias por enfermedad u, otro clásico, operar por el lado de la formación.



Según los datos de coste salarial que trimestralmente publica el INE, los salarios en España apenas han variado desde el año 2010 y parecen encaminarse hacia una década pérdida en términos salariales. (Ver gráfico adjunto)

Los llamamientos del Gobierno para que empresarios y sindicatos pactaran un acuerdo salarial que visibilizara una nueva era de recuperación económica y subidas salariales se han topado con la cruda de realidad.

El exceso de mano de obra ociosa o la falta de sintonía entre los agentes sociales a la hora de coordinar sus necesidades no son los únicos motivos que inhiben una posible subida de los salarios. Los investigadores de Funcas han encontrado un motivo adicional: la mala calidad de la gestión empresarial en España. Según el investigador Rafael Myro, la escasa calidad de la gestión de las empresas está detrás de la baja productivdad de la economía, que, en su opinión, es el principal factor que impide la subida de los salarios en España.