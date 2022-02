El Gobierno ata la reforma laboral sin los votos de sus socios ERC, Bildu y PNV

El Gobierno ha conseguido los apoyos suficientes para sacar adelante su reforma laboral y en principio lo hará sin sus socios favoritos (ERC, PNV y Bildu). Los dos diputados de UPN que tenían la llave acaban de anunciar su voto positivo, de modo que, tras el apoyo confirmado por parte del PDeCAT, el Ejecutivo tiene ya más 'síes' que 'noes' para convalidar el real decreto ley en la votación que se celebra este jueves en el Congreso de los Diputados.

Finalmente, los dos diputados de UPN, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, votarán a favor de la convalidación de la reforma laboral pactada entre el Gobierno y los agentes sociales. Sus votos son fundamentales para convalidar una reforma en la que el Ejecutivo se ha quedado sin el apoyo de sus socios habituales, los que favorecieron la investidura de Pedro Sánchez. Con este movimiento, la suma de 'síes' alcanza los 176, frente a los 173 'noes', de modo que aunque la votación será ajustada, parece garantizada.

El escenario, no obstante, no está completamente cerrado. Desde el Gobierno insisten en que lo ideal es que una reforma de este calado, que además está avalada por el diálogo social y comprometida con Bruselas, debe contar con el apoyo de una mayoría amplia de la cámara, independientemente de dónde vengan. "Todos los votos valen y son positivos", indican cuando se les pregunta si la vía Ciudadanos -con la que, previsiblemente, saldrá adelante la reforma, con ayuda de los grupos minoritarios- es la más favorable.

Pero desde UPN son claros. El acuerdo alcanzado con el Gobierno implica que no se toque el pacto sellado con la patronal y los sindicatos; que se garantice que la tramitación no se hará como proyecto de ley; y que no habrá modificaciones o acuerdos a futuro. El presidente de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que la Unión Europea "puso como condición para que llegaran una parte de los fondos aprobar esta reforma y hacerlo de forma pactada con la patronal y los sindicatos", que han llegado a un acuerdo "de mínimos pero suficiente para mejorar la empleabilidad y la de nuestro mercado de trabajo", ha añadido en rueda de prensa.

Tras subrayar que "es evidente que el Partido Socialista no merece" el apoyo de UPN, ha remarcado que "España y Navarra siempre lo van a tener" y que, "con sus luces y sombras" la reforma "es positiva para España y Navarra". "Sin el apoyo de UPN, no se aprobaría, y pondríamos en riesgo la llegada de los fondos de la Unión Europea, que nos tienen que servir para hacer frente a la recuperación económica, y tiraríamos por la borda un acuerdo histórico entre los sindicatos más representativos de este país y la patronal", ha incidido el líder de UPN. En juego, 12.000 millones de euros de los fondos vinculados al Plan de Recuperación.

Por su parte, el otro partido que se ha sumado en la frenética tarde de este viernes al bloque del 'sí', el PDeCAT, ha defendido que el partido llevaba en su propio programa electoral la aprobación de una reforma consensuada en el diálogo social, por lo que ha justificado el respaldo de su formación a esta reforma, pactada entre la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT. "Si los sindicatos y las empresas, renunciando a sus postulados iniciales, son capaces de consensuar una posición, esto debería tenerse en cuenta de forma muy significativa", ha afirmado el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, señalando que, en todo caso, no comparten todo el contenido.

Aunque Bel ha realizado una valoración "positiva" del contenido, tanto en lo que se refiere a la recuperación de la ultraactividad como de la prevalencia del convenio de sector respecto al de empresa, también ha recalcado los aspectos que esta reforma, ha dicho, no modifica, como la indemnización por despido, o el régimen de salarios de tramitación, "líneas rojas" para esta formación, ha dicho. Por otro lado, ha señalado que la derogación (la no convalidación del real decreto mañana) supondría "inestabilidad absoluta" en el mercado de trabajo, el incumplimiento del Estado con la Comisión Europea, pondría en riesgo los fondos europeos y afectaría al diálogo social.

El portavoz del PDeCATambién ha rechazado la tramitación como proyecto de ley, pues cree que "generaría muchísima más incertidumbre e inestabilidad en momento complicadísimo". Además, cree que "vistas las reivindicaciones de algunas formaciones", considera que "el resultado podría ser mucho peor". Finalmente, Bel ha asegurado que con el Ministerio de Trabajo ha acordado un seguimiento de situaciones concretas en la puesta en práctica de la reforma, por la reducción del menú de contratos en sectores como el tercer sector, el artístico o la investigación, con el fin de hacer ajustes en un futuro.