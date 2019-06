El Gobierno confirma a los sindicatos que aplicará el alza del 0,25% a funcionarios 

La comisión de seguimiento de retribuciones, convocada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha certificado este viernes que el año pasado se alcanzó el objetivo del 2,5% del PIB y ha dado orden para que se aplique la subida del 0,25% adicional a funcionarios en las nóminas del mes de julio, tal y como adelantó La Información.

Según ha confirmado CSIF a Europa Press, este finalmente será un trámite administrativo y no será necesario que pase por el Consejo de Ministros. Esta subida afecta tanto a todos los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE), como a todo el conjunto de los empleados públicos del país. Asimismo, CSIF ha afirmado que hará seguimiento para que esta subida "llegue hasta el último rincón de la Administración".

"Gracias a la insistencia de este sindicato se ha podido hacer efectiva esta subida y se consiguió también que la anterior subida del 2,25% se hiciese vía decreto y no vía Presupuestos, porque si no, todavía estaríamos esperando", señaló Borra en un encuentro con los medios. Por su parte, desde UGT y CC.OO. no dan por seguro que vaya a dar tiempo a que la subida salarial se haga efectiva en las nóminas del mes de julio de los empleados públicos.

Coste de 280 millones

Según datos de CCOO., la subida adicional del 0,25% en la Administración Local supondrá para el personal administrativo o policías que estén en el Grupo C, entre 70 y 75 euros más de salario por año completo, mientras que para el personal técnico superior del grupo A el incremento se elevará a unos 150 euros anuales.

En cuanto a los empleados públicos de Sanidad, la subida salarial adicional del 0,25% supondrá unos 58,78 euros anuales para el grupo A y unos 31,3 euros para el grupo E, calcula CC.OO. UGT estima que el alza adicional del 0,25% ligado al PIB para todos los empleados públicos de todas las administraciones rondará los 280 millones de euros.

Dado que el INE confirmó en marzo que la economía española creció un 2,6% el ejercicio pasado, los funcionarios verán incrementada su subida salarial en otro 0,25%, ya que el acuerdo suscrito con los funcionarios por el Gobierno y consensuado previamente con el Ejecutivo de Mariano Rajoy establecía dicho aumento en caso de que la economía española creciese por encima del 2,5%.

Este nuevo aumento del 0,25%, sumado al alza del 2,25% de enero, eleva el la subida salarial de este año al 2,5%. A la subida salarial del 2,5% asegurada para este año podría sumarse también otro 0,25% de fondos adicionales, si bien este alza debe ser negociado por los sindicatos con cada administración, según lo fijado en los acuerdos con los sindicatos.

Recuperan un 1,7% de poder adquisitivo

UGT ha destacado en una nota que la subida es consecuencia de la aplicación del II acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Según los datos publicados por el INE, en el mes de mayo el IPC fue del 0,8%, por lo que el sindicato cifra la recuperación de poder adquisitivo para el conjunto de los empleados públicos en el 1,7% hasta el momento, sin incluir la posible percepción de fondos adicionales para algunos colectivos.

"Esta recuperación era impensable hace tan solo año y medio, cuando los empleados públicos sufrieron congelación salarial, recortes y, en el mejor de los casos una subida del 1%", ha enfatizado el sindicato de Pepe Álvarez. Asimismo, CCOO ha manifestado en la reunión, que la comunicación del incremento del 0,25%, llega "tarde" y evidencia el "escaso valor" que da el Gobierno al diálogo social, creando "confusión" en los centros de trabajo sobre las intenciones del Gobierno.

Desde el Área Pública de CCOO han denunciado la "lentitud" en el desarrollo del II Acuerdo y han insistido en la necesidad de abordar su grado de cumplimiento, poniendo especial énfasis en todo lo relativo al empleo, por lo que ha reclamado la convocatoria de la comisión de empleo y estabilización.

En concreto, estima necesario la consolidación de la jornada de 35 horas, desvinculada de los objetivos de déficit, además de considerar urgente el desarrollo del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) en temas claves como la adaptación normativa que impida la discriminación entre el personal fijo y temporal, que se aborde la cualificación y clasificación profesional, la formación y un nuevo enfoque del trabajo ante la aparición de la digitalización y la mecanización de tareas.

También ha trasladado al Gobierno una reflexión sobre la necesidad de acometer otra forma del establecimiento de controles y formas de medición de parámetros a los que puedan ligarse incrementos salariales, que a entender de CCOO, no deben pasar por tomar como referencia el Producto Interior Bruto.