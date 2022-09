El Gobierno sigue sin publicar primeras convocatorias en el 36% de los PERTE.

La medidas para aliviar los efectos de la inflación y el plan de contingencia de gas ha dejado en el olvido unos proyectos estratégicos que, tras la crisis de la Covid, habían despertado una ilusión inédita dentro del seno del Gobierno: los PERTE. Así, de los once aprobados, cuatro de ellos (el 36%) -que son la economía circular, la digitalización del agua, la economía social y de los cuidados y la microelectrónica y los semiconductores- aún no han estrenado ni una sola convocatoria desde que recibieron luz verde por el Consejo de Ministros (algunos de ellos el pasado mes de marzo). Además, y para más inri, es este último -el relativo a los chips- precisamente uno de los proyectos insignia de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para desplegar el Plan de Recuperación.

En el PERTE de los chips, y según los datos oficiales ofrecidos por el Gobierno, no hay rastro de convocatorias resueltas, cerradas o abiertas. Así, de momento, solo hay dos aperturas próximas, pero sin fecha: una línea de financiación al lPCEI (Proyecto Importante de Interés Común Europeo) de Microelectrónica y Tecnologías de la Comunicación, con un presupuesto de 250 millones, y la la creación de una sociedad estatal de microelectrónica y semiconductores por dos millones. En total, 252 millones. Una cantidad mínima en comparación con los más de 12.250 millones que se esperan movilizar en este proyecto estratégico.

Una misma realidad se vive en el PERTE de la digitalización del ciclo del agua. Así, lo único previsto -sin un plazo fijado- son una serie de subvenciones por un valor de 200 millones para la digitalización del ciclo urbano del agua. Una cantidad que apenas representa el 6,5% del total del proyecto estratégico. Mientras, en el PERTE de la economía circular, se prevén en un futuro -cercano o lejano- acciones para la circularidad en sectores clave por 300 millones y una actuación transversal para impulsar la economía circular en la empresa por 192 millones.

En el PERTE de la Economía Social y de los Cuidados tampoco ha presentado ninguna convocatoria. Desde el Gobierno confían en que este se lleve a cabo el próximo mes de octubre. Aunque todavía se desconoce. Según la página oficial del Plan de Recuperación, en la próxima apertura de convocatorias confían en "impulsar y desarrollar la economía social española y su potencial transformador" por unos 100 millones de euros. Un octavo del total que se espera desplegar. Dos de los PERTE mencionados (economía circular y digitalización del agua) fueron aprobados en el mes de marzo. Es decir, hace más de medio año. Por otro lado, el PERTE de la Economía Social y de los Cuidados vio luz a finales de mayo, mientras que el 'PERTE Chip' se oficializó el pasado verano.

El Gobierno sigue sin publicar primeras convocatorias en casi el 40% de PERTE. Europa Press

No obstante, en el resto de PERTE aprobados el escenario no es mucho más esperanzador. Así, la confederación de empresarios -CEOE- en más de una ocasión ha expresado su crítica acerca de la gestión de estos fondos, apuntando a la fuerte burocracia y a la lentitud de su puesta en marcha. No obstante, algunas voces de sector privado expuestos a estas ayudas aún mantienen la serenidad con respecto a la llegada de las ayudas, como así lo confirman fuentes involucradas de forma directa en el PERTE Naval. De hecho, y sobre este último, su primera convocatoria se anunció hace unas pocas semanas.

Por último, en el vehículo electrónico, la única convocatoria resuelta es un programa tecnológico de automoción sostenible de 40 millones de euros. Un escenario parecido ocurre en el PERTE destinado a energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, donde apenas hay aprobado un convenio, un plan complementario y varios proyectos piloto, que suman juntos 150 millones (de los 6.920 millones totales que se destinarán del Plan).