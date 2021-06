El mercado laboral deja hueco para los mayores: "En 48 horas tuve un empleo"

"Pensaba que a mi edad ya nunca encontraría hueco en mi sector, la construcción. Pero después de dejar mi anterior empleo solo he tardado dos días horas en conseguirlo". Manuel T.F. es un aparejador madrileño que llevaba dos años enlazando empleos temporales de todo tipo que nada tenían que ver con su titulación. A sus 48 años, llevaba desde el pasado diciembre trabajando en una gestoría dedicada a la administración de fincas. Su contrato terminó en mayo pero, entonces, tuvo un 'golpe de suerte': un conocido le habló de una promoción inmobiliaria en la que quizás podría encontrar empleo. "Ese mismo día me presenté en la constructora. La sorpresa fue que enseguida me entrevistaron y al día siguiente firmé el contrato. No me lo esperaba, la verdad, pero creo que algo se mueve en el sector de la construcción y que los ‘viejos’ ya no somos parias".

Después de un año y medio sumando cifras negativas el mercado laboral comienza a ofrecer ciertas señales de cierta recuperación. La afiliación a la Seguridad Social cerrará junio con un crecimiento estimado de más de 189.000 personas, según previsiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Por sectores, el mayor incremento previsto para el conjunto de junio se producirá en los servicios, con una previsión de unos 174.000 afiliados más; seguido por la construcción, con alrededor de 9.000.

El fin del estado de alarma, el avance de la campaña de vacunación y el regreso paulatino del turismo invitaban al optimismo respecto a una revitalización del mercado laboral en España, pero estos meses han traído también un efecto no previsto en el empleo; las empresas parece que comienzan a fijarse en una franja de edad 'maldita': los mayores de 45 años. Así lo corrobora también el informe de la Fundación Adecco, que concluye que, a pesar de que los desempleados mayores de 45 representan un 37% del total de parados, en el último año se han creado 134.300 empleos para los trabajadores en esa franja de edad.

El sector que más está tirando del empleo en estos momentos es el que más ha sufrido durante la pandemia: el de los servicios y, concretamente, la hostelería y el turismo. En mayo, la hostelería sumó 62.885 nuevos cotizantes y las previsiones para junio del ministro Escrivá cifran en casi 175.000 los nuevos afiliados en todo el sector servicios. La 'adhesión' de Antonio (51 años) no es una previsión, es una realidad desde el 14 de junio. "Aún no me lo creo", dice con una sonrisa que le ilumina la cara. Casado y con dos hijos ("mi mujer, afortunadamente, no ha dejado de trabajar en todo este tiempo"), tuvo que cerrar su pequeño bar en el barrio de Ventas, en Madrid, en marzo de 2020. El estallido de la pandemia le obligó a echar el cierre al negocio que había regentado durante la última década. "Ya nunca pude volver a abrir", confiesa.

Pero a Antonio, igual que a Manuel, le sonrió la fortuna. "Hace unos días, a principios de junio, me llamó el dueño de un restaurante de la zona cercano a donde estaba mi bar: ‘¿Antonio, cómo estás? ¿Estás trabajando? La cosa empieza a moverse, vuelven los toros a Las Ventas y necesito alguien con experiencia. Esto es lo que te puedo ofrecer. ¿Te interesa?'. Y aquí estoy otra vez, sirviendo cafés y tirando cañas". Incide en que estará eternamente agradecido a la persona que le ha dado esta oportunidad porque, a sus 51 años, no tenía "ninguna esperanza" de poder reengancharse otra vez al mercado laboral. Una sensación insoportable para alguien que aún se siente "útil y válido". "Tengo cosas que aportar. Lo veo aquí, en el restaurante, todos los días. Tengo dos compañeros de veintitantos años y ellos tienen más aguante pero yo, evidentemente, les gano en conocimiento del oficio".

Un oficio, en concreto "Grado Superior de FP en Transporte y Logística", es lo que lleva estudiando desde octubre María G., una madrileña de 53 años, después de más de tres décadas sin coger los libros. El sector del transporte y la logística es uno de los que más ha crecido en los últimos años en España impulsado por el 'boom' del comercio electrónico. "En los últimos años he hecho de todo, últimamente muchas extras en hostelería. En plena pandemia, cuando estaba en casa encerrada y sin trabajo, decidí formarme para mejorar mis posibilidades de encontrar un empleo. Ha sido duro coger los libros después de tantos años, pero..."

Sin duda, para María el esfuerzo está mereciendo la pena. Tras acabar los exámenes, envió unos cuantos currículums a empresas del sector logístico y "en una semana tenía en mi correo cuatro ofertas firmes de trabajo". A partir de ahí ha concertado tres entrevistas de trabajo en las que "la edad no importa" y prometen una incorporación inmediata. María no puede ocultar la emoción: "¿Quién me iba a decir a mi edad que tendría la posibilidad de elegir entre varias ofertas de trabajo?"

En referencia al mencionado informe de Adecco, el director general de dicha fundación, Francisco Mesonero, considera que, por un lado, los profesionales mayores de 45 años son la fuerza laboral más numerosa (representan casi 4 de cada 10 desempleados) pero también "están demostrando que la experiencia es un grado y que atributos como la madurez, la templanza o la estabilidad son muy necesarios para superar esta crisis". Por otra parte, el auge de sectores como el sociosanitario, la limpieza o la logística, que han demandado profesionales de forma urgente en el contexto de la pandemia, han permitido que algunos mayores de 45 años, en muchos casos parados de larga duración, hayan encontrado una oportunidad en estos momentos, situándose los sénior en primera línea del mercado laboral de la pandemia y convirtiéndose en motor indiscutible de recuperación".

El Régimen de Autónomos también ganó ocupados en mayo, con un aumento medio de 15.006 afiliados, lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.307.938. Ahí, en este nicho, Pedro Pérez, un onubense de 46 años autónomo y dedicado a las reformas, encontró su hueco en el mercado laboral en mayo. "Trabajaba en la hostelería y con la pandemia me fui al paro. Se me acababa la prestación en julio y comencé a darle vueltas a cómo poder ganar algo de dinero. Tengo una hija que está en la universidad y no podía permitir que mi familia pasara apuros". Pedro tiene un oficio, el de albañil, que llevaba años sin ejercer. De ahí surgió una buena idea: en la zona donde vive, en Huelva, abundan las segundas residencias de costa y tras más de un año cerradas muchas de ellas necesitarían una reforma. "Así que me lie la manta a la cabeza y empecé a trabajar por mi cuenta. Ahora tengo una empresa de reformas, conmigo como único trabajador, y he podido reengancharme al mundo laboral. Estoy encantado, tengo tajo asegurado para unos cuantos meses, por ahora". Él, como María, Antonio y Manuel, representan la cara más positiva de la fuerza laboral sénior. También hay vida en el mercado laboral más allá de los 45.